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Бразилия выступила против расширения БРИКС
Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Ближайший саммит БРИКС пройдет 22−24 августа в Йоханнесбурге.
Бразилия обеспокоена тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны, - передает агентство со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства.
Ссылаясь на источники в правительстве Бразилии, агентство сообщает, что претензии связаны с нежеланием превращения БРИКС "в нечто другое" и нацеленность на сохранение сплоченности группы.
"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — заявил один из чиновников.
По данным источников, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов. Один из чиновников добавил, что новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными участниками, как в других международных организациях.
"В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — отметил один из чиновников.
Сообщается, что власти Бразилии понимают необходимость уступить на определенном этапе и не собираются блокировать расширение БРИКС.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.