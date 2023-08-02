В мире

22 минуты назад

Бразилия выступила против расширения БРИКС

14
#БРИКС #Бразилия

Бразилия выступает как главный противник расширения альянса БРИКС. Ближайший саммит БРИКС пройдет 22−24 августа в Йоханнесбурге.

Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Бразилия обеспокоена тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны, - передает агентство со ссылкой на трех неназванных представителей бразильского правительства.

Ссылаясь на источники в правительстве Бразилии, агентство сообщает, что претензии связаны с нежеланием превращения БРИКС "в нечто другое" и нацеленность на сохранение сплоченности группы.

"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — заявил один из чиновников.

По данным источников, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов. Один из чиновников добавил, что новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, не становясь полноправными участниками, как в других международных организациях.

"В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — отметил один из чиновников.

Сообщается, что власти Бразилии понимают необходимость уступить на определенном этапе и не собираются блокировать расширение БРИКС.

На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
14
#БРИКС #Бразилия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
14
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В МИД Франции заявили об эвакуации своих сограждан из Нигера
#Франция #Нигер #эвакуация
В МИД Франции заявили об эвакуации своих сограждан из Нигера

вчера, 11:32

В мире
Батуми исключили из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande
#Грузия #Батуми #туризм
Батуми исключили из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande

31.07.2023 13:49

В мире
В Грузии задержали участников акции протеста против прибытия лайнера с россиянами
#Грузия #протесты
В Грузии задержали участников акции протеста против прибытия лайнера с россиянами

31.07.2023 09:47

В мире
В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП
В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП

30.07.2023 11:53

В мире
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение
#газ #Австрия
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение

28.07.2023 14:50

В мире
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ
#Япония #машины #экспорт
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ

28.07.2023 09:50

В мире