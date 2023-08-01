Как вы относитесь к возвращению в школы трудового воспитания?

Госдума приняла в законопроект, закрепляющий в обязанностях учащихся общественно полезный труд.

Закон, как сказано в пояснительной записке, «относит к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в стенах школ чистоты и порядка».



Мы спросили липчан, как они относятся к возвращению в школы трудового воспитания? Подавляющее большинство опрошенных, оказались согласны с депутатами и ратовали за возвращение трудового воспитания в школы. По их мнению, труд поможет школьникам в будущей жизни, дети получат полезные навыки. Некоторые даже поностальгировали по советской школе.



Противники школьного труда считают, что детей нельзя принуждать к чему-либо.