ПозиTиV

41 минуту назад

Как вы относитесь к возвращению в школы трудового воспитания?

10 266
#Говорит Липецк
1

Госдума приняла в законопроект, закрепляющий в обязанностях учащихся общественно полезный труд.

Закон, как сказано в пояснительной записке, «относит к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в стенах школ чистоты и порядка».

Мы спросили липчан, как они относятся к возвращению в школы трудового воспитания? Подавляющее большинство опрошенных, оказались согласны с депутатами и ратовали за возвращение трудового воспитания в школы. По их мнению, труд поможет школьникам в будущей жизни, дети получат полезные навыки. Некоторые даже поностальгировали по советской школе.

Противники школьного труда считают, что детей нельзя принуждать к чему-либо.
10 266
#Говорит Липецк
1

Комментарии (10)

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Отрицательное

3 минуты назад
Развитие- финал!
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Трудовик И. И. Заболотный

4 минуты назад
Надо, не обязательно возвращаться в СССР. Можно вернуться и Венесуэлу
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Вы поднимали

4 минуты назад
Правда, и что?
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Надо

15 минут назад
Вернуться обратно в СССР.
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Липчанин

20 минут назад
Все новое- это хорошо забытое старое ! Сейчас начнут приносить справки , что типа больше 5 кг моему ребенку поднимать нельзя и все !
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О

22 минуты назад
Валерий, Вашими устами да мёд пить! Только детей будут использовать для уборки школы, речь не идёт об изменении уроков технологии, читайте внимательно.
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-

23 минуты назад
Задача родителей. В Совке им было не до детей: 12 часов от звонка до звонка. Сейчас времени море. И детей почти нет.
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Патриот

30 минут назад
Наконец-то!!!
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Валерий

31 минуту назад
Раньше на уроках труда девочек учили щи варить и халаты шить, а ребят молоток в руках держать, а сейчас " девочки" в школах редкость соответственно и навыки прививают совсем другие.
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Правда

32 минуты назад
Давно пора было это сделать,а то тяжелее телефона,ничего не подымали.
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