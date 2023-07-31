«Ваш родственник попал в ДТП»: получивший 1,7 миллиона рублей 25-летний мужчина арестован

Подозреваемый в двух мошенничествах заключен под стражу на на 1 месяц 26 суток.

Становлянский районный суд арестовал на месяц и 26 суток 25-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, 21 июля обманутые жители области передали подозреваемому и его сообщникам 200 тысяч рублей и 1 миллион 500 тысяч рублей.



Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество в значительном и особо крупном размере.