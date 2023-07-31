Происшествия
51 минуту назад
«Ваш родственник попал в ДТП»: получивший 1,7 миллиона рублей 25-летний мужчина арестован
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Подозреваемый в двух мошенничествах заключен под стражу на на 1 месяц 26 суток.
Становлянский районный суд арестовал на месяц и 26 суток 25-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По версии следствия, 21 июля обманутые жители области передали подозреваемому и его сообщникам 200 тысяч рублей и 1 миллион 500 тысяч рублей.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество в значительном и особо крупном размере.
По версии следствия, 21 июля обманутые жители области передали подозреваемому и его сообщникам 200 тысяч рублей и 1 миллион 500 тысяч рублей.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество в значительном и особо крупном размере.
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