В районе Косыревки «Лада» устроила настоящее автородео, разбив «Митсубиси» и «Киа»

Вчерашней ночью на трассе «Липецк – Елец» за Косыревкой произошло тройное столкновение автомобилей. Точнее - всех собрала в кучу «Лада Гранта»

- Автомобиль «Митсубиси Лансер» стоял на обочине сломанный. «Киа Рио», ехавший по правой полосе, начал останавливался. Видимо хотел встать спереди «Митсубиси». Сзади же на всех парах летела «Лада Гранта». Она попыталась тормозить (тормозной путь составил 32 метра), и ее начинает заносить. «Лада» бьет «Митсубиси» правой стороной а «Киа» - левой. «Киа» ускоряется и уезжает далеко вперед. В тот же момент «Лада» от удара крутит «Митсубиси» и еще передней частью прижимает его к отбойнику спереди слева, рассказал GOROD48 об этом ДТП один из очевидцев.В этом замысловатом, причинившем большие механические повреждения машинам ДТП люди не пострадали.