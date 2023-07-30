Происшествия

сегодня, 12:10

В районе Косыревки «Лада» устроила настоящее автородео, разбив «Митсубиси» и «Киа»

5 1092
#ДТП
3
В районе Косыревки «Лада» устроила настоящее автородео, разбив «Митсубиси» и «Киа»

Вчерашней ночью на трассе «Липецк – Елец» за Косыревкой произошло тройное столкновение автомобилей. Точнее - всех собрала в кучу «Лада Гранта»


- Автомобиль «Митсубиси Лансер» стоял на обочине сломанный. «Киа Рио», ехавший по правой полосе, начал останавливался. Видимо хотел встать спереди «Митсубиси». Сзади же на всех парах летела «Лада Гранта». Она попыталась тормозить (тормозной путь составил 32 метра), и ее начинает заносить. «Лада» бьет «Митсубиси» правой стороной а «Киа» - левой. «Киа» ускоряется и уезжает далеко вперед. В тот же момент «Лада» от удара крутит «Митсубиси» и еще передней частью прижимает его к отбойнику спереди слева, рассказал GOROD48 об этом ДТП один из очевидцев.

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В этом замысловатом, причинившем большие механические повреждения машинам ДТП люди не пострадали.




5 1092
#ДТП
3

Комментарии (5)

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Коммунист

19 минут назад
Импортозаместим ладой всякие Киа и Митсубиси!
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После

23 минуты назад
этого не поверю ,что все автоводители умные ,к сожалению дураков не счетно ! Хорошие времена настали для дураков ,твори что хочешь и все без наказания !
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Опять

51 минуту назад
Обкурился!
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да уж

сегодня, 12:34
Сразу видно чётких пацанов.
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Мимоходом

сегодня, 12:27
Это не авородео, это автобильярд. Только в лузу не попал.)))
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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