В России

59 минут назад

В Москве показали прототип нового российского спорткара Rossa

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Прототип нового российского спорткара Rossa от гонщика Романа Русинова засняли в Москве. Фотографии машины опубликовал Telegram-канал RCI News. Автомобиль построен на базе купе Marussia B1, сообщает Газета.ру.

«Спорткар Rossa позаимствовал у Marussia B1 форму кабины и передний обтекатель с характерными выштамповками. Новая модель получила оригинальную оптику (срощенную с вентиляционными «жабрами» капота), а также массивную заднюю часть с тонким монофонарем и огромным плавником на крыше», — говорится в сообщении.

О двигателе спорткара Rossa не сообщается. Marussia B1 оснащалась 3,5-литровым силовым агрегатом мощностью 240 л.с.

Характеристики нового спорткара не раскрыты, но по фото видно, что авто получит V-образный агрегат. Скорее всего, выбор сделан в пользу шестицилиндрового варианта.
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