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55 минут назад

В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение

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#газ #Австрия

Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины — 5 тыс. м. По предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 млн баррелей нефтяного эквивалента).

Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, - говорится на сайте компании.

OMV рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%, - передает ТАСС.

"Сегодня OMV подтвердила новое открытие природного газа на разведочной скважине Wittau Tief-2a. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и была пробурена на финальную глубину 5 тыс. м после пяти месяцев эксплуатации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что потенциальные извлекаемые ресурсы месторождения составляют около 48 ТВт·ч (28 млн баррелей н. э.). После полной разработки месторождения OMV ожидает роста своей добычи природного газа в Австрии на 50%.

"Положительный результат нашего открытия является важной новостью для OMV и ее клиентов. Поскольку мы продолжаем работать над нашей стратегией диверсификации источников поставок природного газа. Это новое открытие вносит важный вклад в обеспечение природным газом наших клиентов, особенно в Австрии, с ожиданием увеличения нашей местной добычи", - отметил глава компании Альфред Штерн.
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#газ #Австрия

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