В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение

Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины — 5 тыс. м. По предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 млн баррелей нефтяного эквивалента).





OMV рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%, - передает



"Сегодня OMV подтвердила новое открытие природного газа на разведочной скважине Wittau Tief-2a. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и была пробурена на финальную глубину 5 тыс. м после пяти месяцев эксплуатации", - сказано в сообщении.



Уточняется, что потенциальные извлекаемые ресурсы месторождения составляют около 48 ТВт·ч (28 млн баррелей н. э.). После полной разработки месторождения OMV ожидает роста своей добычи природного газа в Австрии на 50%.



"Положительный результат нашего открытия является важной новостью для OMV и ее клиентов. Поскольку мы продолжаем работать над нашей стратегией диверсификации источников поставок природного газа. Это новое открытие вносит важный вклад в обеспечение природным газом наших клиентов, особенно в Австрии, с ожиданием увеличения нашей местной добычи", - отметил глава компании Альфред Штерн. Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, - говорится на сайте компании.OMV рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%, - передает ТАСС "Сегодня OMV подтвердила новое открытие природного газа на разведочной скважине Wittau Tief-2a. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и была пробурена на финальную глубину 5 тыс. м после пяти месяцев эксплуатации", - сказано в сообщении.Уточняется, что потенциальные извлекаемые ресурсы месторождения составляют около 48 ТВт·ч (28 млн баррелей н. э.). После полной разработки месторождения OMV ожидает роста своей добычи природного газа в Австрии на 50%."Положительный результат нашего открытия является важной новостью для OMV и ее клиентов. Поскольку мы продолжаем работать над нашей стратегией диверсификации источников поставок природного газа. Это новое открытие вносит важный вклад в обеспечение природным газом наших клиентов, особенно в Австрии, с ожиданием увеличения нашей местной добычи", - отметил глава компании Альфред Штерн.