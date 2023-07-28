55 минут назад
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение
Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины — 5 тыс. м. По предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 млн баррелей нефтяного эквивалента).
OMV рассчитывает, что разработка месторождения позволит ей увеличить добычу газа в стране на 50%, - передает ТАСС.
"Сегодня OMV подтвердила новое открытие природного газа на разведочной скважине Wittau Tief-2a. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и была пробурена на финальную глубину 5 тыс. м после пяти месяцев эксплуатации", - сказано в сообщении.
Уточняется, что потенциальные извлекаемые ресурсы месторождения составляют около 48 ТВт·ч (28 млн баррелей н. э.). После полной разработки месторождения OMV ожидает роста своей добычи природного газа в Австрии на 50%.
"Положительный результат нашего открытия является важной новостью для OMV и ее клиентов. Поскольку мы продолжаем работать над нашей стратегией диверсификации источников поставок природного газа. Это новое открытие вносит важный вклад в обеспечение природным газом наших клиентов, особенно в Австрии, с ожиданием увеличения нашей местной добычи", - отметил глава компании Альфред Штерн.
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25.07.2023 16:34В мире