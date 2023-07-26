Бывшего следователя по особо важным делам судят за хищение вещдоков

По данным обвинения, следователь продал через комиссионки и ломбарды компьютерную технику на 1,8 миллиона рублей.

Сегодня в Советском суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 29-летнего бывшего следователя по особо важным делам СК России в присвоение вверенного ему чужого имущества.



По данным следствия, с 15 ноября 2021 по 25 мая 2022 года подсудимый, будучи следователем по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области присвоил вещественные доказательства по разным уголовным делам. Девять мобильных телефонов, 34 ноутбука с зарядными устройствами, 23 моноблока, 21 компьютерную мышь и 21 клавиатуру, общей стоимостью 1,8 миллиона рублей, он продал через комиссионные магазины и ломбарды.



Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Липецкой области.



В суде бывший следователь признал вину, но оценку ущерба назвал завышенной. Часть стоимости похищенного он уже возместил: адвокат подсудимого попросил присоединить к материалам дела два чека по 100 тысяч рублей каждый.



Большая часть ущерба была причинена Липецкому индустриальному колледжу, представители которого попросили приобщить к материалам дела исковое заявление о возмещении ущерба в 1,7 миллиона рублей. Слушание дела продолжатся в сентябре.