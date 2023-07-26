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30 минут назад
МИД Молдавии сократит численность персонала российского посольства
Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии.
Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, сообщило Министерство иностранных дел Молдавии. Как уточнил пресс-секретарь молдавского МИДа Игорь Захаров, республика вышлет 18 дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала посольства России. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 15 августа, - пишет "Ъ".
Всего в настоящее время в посольстве России работают 70 сотрудников, включая как дипломатический, так и технико-административный персонал (37 дипломатов и 33 технических сотрудника). Всего Молдавию покинут 45 сотрудников.
В Молдавском посольстве в РФ работает 6 человек.
Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску объяснил решение властей сократить число российских дипломатов подозрениями в причастности некоторых из них к шпионажу.
По его словам, у властей начали возникать подозрения, что некоторые сотрудники дипмиссии могут быть причастны к "дестабилизации ситуации в стране" и что их действия не относятся к "стандартным способам работы дипломатов". До этого глава пресс-службы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что российского посла Олега Васнецова вызовут в ведомство для разъяснений после обвинения дипломатов России в том, что они якобы участвуют в шпионаже, - передает РБК.
Всего в настоящее время в посольстве России работают 70 сотрудников, включая как дипломатический, так и технико-административный персонал (37 дипломатов и 33 технических сотрудника). Всего Молдавию покинут 45 сотрудников.
В Молдавском посольстве в РФ работает 6 человек.
Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску объяснил решение властей сократить число российских дипломатов подозрениями в причастности некоторых из них к шпионажу.
По его словам, у властей начали возникать подозрения, что некоторые сотрудники дипмиссии могут быть причастны к "дестабилизации ситуации в стране" и что их действия не относятся к "стандартным способам работы дипломатов". До этого глава пресс-службы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что российского посла Олега Васнецова вызовут в ведомство для разъяснений после обвинения дипломатов России в том, что они якобы участвуют в шпионаже, - передает РБК.