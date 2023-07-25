Липецкие санитарные врачи исследовали 560 проб фруктов и овощей

Пестицидов, нитратов и паразитов не нашли.

Санитарные врачи за полгода провели восемь проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, продающих овощи и фрукты.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на санитарно-химические показатели исследовано 560 проб плодоовощной продукции, в том числе на содержание пестицидов – 121 проба, на содержание нитратов – 519 проб, на паразитологические показатели исследовано 185 проб. Все пробы соответствовали нормативным требованиям.



Но нарушения санитарного законодательства всё же выявляли, в том числе — нарушения условий хранения и оборот продукции без нанесения на упаковке необходимой информации. За них трое виновных оштрафованы на общую сумму в 30 тысяч рублей.