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Липецкие санитарные врачи исследовали 560 проб фруктов и овощей

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#торговля #овощи #фрукты
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Липецкие санитарные врачи исследовали 560 проб фруктов и овощей

Пестицидов, нитратов и паразитов не нашли.

Санитарные врачи  за полгода провели восемь проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, продающих овощи и фрукты.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на санитарно-химические показатели исследовано 560 проб плодоовощной продукции, в том числе на содержание пестицидов – 121 проба, на содержание нитратов – 519 проб, на паразитологические показатели исследовано 185 проб. Все пробы соответствовали нормативным требованиям.

Но нарушения санитарного законодательства всё же выявляли, в том числе — нарушения условий хранения и оборот продукции без нанесения на упаковке необходимой информации. За них трое виновных оштрафованы на общую сумму в 30 тысяч рублей.
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#торговля #овощи #фрукты
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Комментарии (2)

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Если чё

45 минут назад
Безмасочник, то все пестициды продают. Носи маску, если боишься.
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Безмасочник

56 минут назад
Табак тоже пестицид, а ведь продают и никакие ветеринары ничего поделать не могут.
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