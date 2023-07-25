Общество

сегодня, 14:43

В Липецком горсовете наградили известных врача и историка

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#Липецкий горсовет
В Липецком горсовете наградили известных врача и историка

Медаль Митрофана Клюева вручили краеведу Александру Клокову, а знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» наградили главврача БСМП Дмитрия Павлюкевича.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета спикером Евгенией Фрай и главой города Евгенией Уваркиной были награждены известные историк и врач.

Председателя областной общественной организации «Липецкое областное краеведческое общество», Почетного гражданина Липецка Александра Клокова наградили памятной медалью Митрофана Клюева за большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в жизни города. Получив награду, историк пошутил, что областное краеведческое общество возродило из небытия градоначальника Митрофана Клюева, а его за это наградили медалью в честь этого человека.

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Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города вручили Дмитрию Павлюкевичу, главному врачу ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1».

— Это награда не мне, а всему коллективу больницы, который на время пандемии стал коронавирусным госпиталем, — сказал Дмитрий Павлюкевич.

Кроме этого, благодарностью председателя городского Совета депутатов за добросовестный труд и активную деятельность был поощрен депутат Александр Мишин, начальник цеха по ремонту металлургического оборудования Новолипецкого металлургического комбината, а депутату Сергею Сазонову вручили благодарственное письмо от правительства Лип области в связи с празднованием 320-летия Липецка.
964
#Липецкий горсовет

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