сегодня, 14:43
В Липецком горсовете наградили известных врача и историка
Медаль Митрофана Клюева вручили краеведу Александру Клокову, а знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» наградили главврача БСМП Дмитрия Павлюкевича.
Председателя областной общественной организации «Липецкое областное краеведческое общество», Почетного гражданина Липецка Александра Клокова наградили памятной медалью Митрофана Клюева за большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в жизни города. Получив награду, историк пошутил, что областное краеведческое общество возродило из небытия градоначальника Митрофана Клюева, а его за это наградили медалью в честь этого человека.
Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города вручили Дмитрию Павлюкевичу, главному врачу ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1».
— Это награда не мне, а всему коллективу больницы, который на время пандемии стал коронавирусным госпиталем, — сказал Дмитрий Павлюкевич.
Кроме этого, благодарностью председателя городского Совета депутатов за добросовестный труд и активную деятельность был поощрен депутат Александр Мишин, начальник цеха по ремонту металлургического оборудования Новолипецкого металлургического комбината, а депутату Сергею Сазонову вручили благодарственное письмо от правительства Лип области в связи с празднованием 320-летия Липецка.