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Происшествия
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22 минуты назад
Безработный украл у родственников золото и деньги
Пока родни не было дома, он сбил молотком навесной замок с входной дверей и забрал шкатулку с ценностями.
Вечером 15 января, воспользовавшись отсутствием родственников, обвиняемый сбил с дверей их дома навесной замок молотком и зашел в жилище. Он знал, где хранился жестяная коробка с ювелирными украшениями и деньгами. Его добычей стали цепочки и кольца, оцененные потерпевшими в 60 тысяч рублей и 185 тысяч рублей налички.
Когда безработного мужчину задержали, он тут же признал вину и раскаялся. По его словам, на кражу он пошел от бедности.
Жителю Сошек грозит до пяти лет лишения свободы.
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