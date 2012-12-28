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Безработный украл у родственников золото и деньги
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99
22 минуты назад

Безработный украл у родственников золото и деньги

Пока родни не было дома, он сбил молотком навесной замок с входной дверей и забрал шкатулку с ценностями.

Грязинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Сошек в краже с незаконном проникновении в жилище.

Вечером 15 января, воспользовавшись отсутствием родственников, обвиняемый сбил с дверей их дома навесной замок молотком и зашел в жилище. Он знал, где хранился жестяная коробка с ювелирными украшениями и деньгами. Его добычей стали цепочки и кольца, оцененные потерпевшими в 60 тысяч рублей и 185 тысяч рублей налички.

Когда безработного мужчину задержали, он тут же признал вину и раскаялся. По его словам, на кражу он пошел от бедности.

Жителю Сошек грозит до пяти лет лишения свободы.
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