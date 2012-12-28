Безработный украл у родственников золото и деньги

Пока родни не было дома, он сбил молотком навесной замок с входной дверей и забрал шкатулку с ценностями.

Грязинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Сошек в краже с незаконном проникновении в жилище.Вечером 15 января, воспользовавшись отсутствием родственников, обвиняемый сбил с дверей их дома навесной замок молотком и зашел в жилище. Он знал, где хранился жестяная коробка с ювелирными украшениями и деньгами. Его добычей стали цепочки и кольца, оцененные потерпевшими в 60 тысяч рублей и 185 тысяч рублей налички.Когда безработного мужчину задержали, он тут же признал вину и раскаялся. По его словам, на кражу он пошел от бедности.Жителю Сошек грозит до пяти лет лишения свободы.