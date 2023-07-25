Что вы знаете о цифровом рубле?

GOROD48 поинтересовался у липчан, насколько они в курсе нововведений.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о внедрении цифрового рубля: с 1 августа 2023 года национальная валюта будет существовать не только в наличной и безналичной форме, но и в цифровой.



Липчане про цифровой рубль наслышаны — почитали в интернете. Одни уже готовы им пользоваться. А другие планируют подождать, посмотреть, как дело пойдет.



Нам встретилось всего несколько человек, которые ничего не слышали о новой форме денег.



Новая форма рубля представляет собой цифровой код, который хранится в специальном электронном кошельке. У одного человека может быть только один электронный кошелек, его можно будет открыть через любое мобильное приложение банка. При этом сам кошелек хранится на платформе Банка России.



Цифровым рублем можно только расплачиваться, причем для этого не требуется доступ к сетям связи. Каждый цифровой рубль пронумерован, поэтому можно отследить его путь. Полностью заменять другие формы рубля цифровым не планируется.