С 19-летнего помощника мошенников потребовали похищенные у липчанки деньги

Парень разрешил мошенникам воспользоваться свои банковским счётом.

В мировой суд судебного участка №33 Читинского судебного района направлен гражданский иск липчанки, пострадавшей от действий мошенников.



3 ноября 2021 года женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела со своего счёта на указанный ей банковский счёт 100 000 рублей. Владельцем банковского счёта оказался на от момент ещё 18-летний парень. Теперь в порядке гражданского судопроизводства с него потребовали вернуть не только 100 000 рублей, но и проценты за пользование чужими деньгами — а это ещё 16 150 рублей, а также оплаченную истицей госпошлину в 4 485 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сам 19-летний житель Читинской области — не обманувший липчанку мошенник, он просто за вознаграждение в 10 000 рублей предоставил реквизиты своего счёта злоумышленникам, которые убедили липчанку перевести на него деньги. Между тем, как владелец банковского счета читинец был обязан обеспечить законность проводимых по нему финансовых операций. Поэтому потерпевшая вполне может требовать с него незаконно полученные деньги.



Зарплата обманутой женщины составляет около 14 тысяч рублей, на ее иждивении находится двое несовершеннолетних детей, и ущерб в 100 000 рублей для неё является значительным.



Прокуратурой была оказана помощь липчанке в подготовке искового заявления о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами. Кроме того, в коллегию адвокатов Липецкой области направлено ходатайство об оказании потерпевшей правовой помощи в ходе судебного рассмотрения иска.



