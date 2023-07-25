В России

58 минут назад

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

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#Крым #морской транспорт

Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. Причина приостановки движения через Севастопольскую бухту не уточняется.

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Об этом сообщил Департамент транспорта города в Telegram-канале.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении.

Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно.

Причина приостановки движения через Севастопольскую бухту не уточняется.
40
#Крым #морской транспорт

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