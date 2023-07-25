58 минут назад
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. Причина приостановки движения через Севастопольскую бухту не уточняется.
Об этом сообщил Департамент транспорта города в Telegram-канале.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении.
Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно.
Причина приостановки движения через Севастопольскую бухту не уточняется.