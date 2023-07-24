Общество

сегодня, 14:22

В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления

4 949
#мэрия Липецка #кадры
1
В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления

В ведомстве упразднены управления округами и сокращено число заместителей председателя департамента Ольги Логиновой.

Департамент развития территорий — самая молодая структурная единица мэрии. Вернее, реинкарнированная мэром Евгений Уваркиной в новом виде упраздненный предыдущим главой Липецка Сергеем Ивановым департамент территориального управления. Это ведомство появилось в феврале 2021 года. Его основное звено — управа. В идеале их должно было быть 36 — по количеству депутатов горсовета. Создание управ Евгения Уваркина объясняла желанием уйти от «групповой безответственности», поэтому в штат департамента вошли тогда уже действующие чиновники управлений округами, специалисты департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, Городского центра рекламы и управления главного смотрителя.

aa9341d6fdf56a069cbd712851bfe4ab.jpg

В июле из структуры департамента развития территорий пропали Советское, Октябрьское, Левобережное и Правобережное управления округами, а их руководители получили новые должности. Бывший начальник управления Советского округа Станислав Лихачев стал начальником управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий департамента, бывшего начальника управления Левобережного округа Юрия Гладышева назначили начальником нового управления — общественного самоуправления, а бывшего начальника управления Советским округом Евгения Жуковина сделали начальником еще одного нового управления — обеспечения деятельности департамента.

За счет того, что все они были заместителями председателя департамента-начальниками управлений округами, у Ольги Логиновой стало на два заместителя меньше. Вице-председателем департамента остался Алексей Тихомиров. Компанию ему составили экс-начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов, который теперь отвечает за работу с населением и развитие структур местного самоуправления, и бывший начальник одного из отделов Татьяна Инютина, которая курирует работу управ.

Если говорить об управах, то сейчас их — 19. Шесть — в Правобережном районе Липецка, по пять — в Октябрьском и Советском районах, три — в Левобережном. В их ведении — все 36 депутатских округов горсовета. Созданию 36 управ мешает отсутствие необходимых помещений в депутатских округах под офисы и средств в бюджете на расширение штата сотрудников.
4 949
#мэрия Липецка #кадры
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ссёлки

35 минут назад
У нас анархия.Сельсовет и тот продали.Ни пдн,ни участкового.Процветает подростковая наркомания,пьянстсво.Что интересно школьницы в этом участвуют.Собираются по вечерам в районе школы,поликлиники,детской площадки.С маленькими детьми негде погулять.Или носятся обкуренные на мотоциклах.А у Вас всё делёжь должностей.Позор такой власти.
ответить

Лана

36 минут назад
И ни одного специалиста не осталось в департаменте градостроительства и архитектуры!
ответить

Тик

57 минут назад
Управляющих куча на куче, а если возникает простой вопрос у жителя обратиться некуда. Всё повисает в воздухе. Может не мебель нужно передвигать.
ответить

ВВ

58 минут назад
" А вы,друзья,как не садитесь-всё в музыканты не годитесь.." )))
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Депутат Алексей Харин: «Приоритетная задача — обеспечить энергетическую безопасность округа»
#Липецкий горсовет
1
Депутат Алексей Харин: «Приоритетная задача — обеспечить энергетическую безопасность округа»

19 минут назад

Общество
Закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе обратной силы не имеет
#военная служба
3
Закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе обратной силы не имеет

сегодня, 13:44

Общество
В реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах
#ремонт дорог #дворы
7
В реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах

сегодня, 13:00

Общество
В Липецке высадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь
#озеленение
12
В Липецке высадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь

сегодня, 10:54

Общество
Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны
#подёнка
1
Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны

сегодня, 09:21

Общество
Сегодня в Липецке: липчане хотят быть чиновниками и депутатами из-за очень больших зарплат
#Сегодня в Липецке
23
Сегодня в Липецке: липчане хотят быть чиновниками и депутатами из-за очень больших зарплат

сегодня, 07:00

Общество