В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления

В ведомстве упразднены управления округами и сокращено число заместителей председателя департамента Ольги Логиновой.

Департамент развития территорий — самая молодая структурная единица мэрии. Вернее, реинкарнированная мэром Евгений Уваркиной в новом виде упраздненный предыдущим главой Липецка Сергеем Ивановым департамент территориального управления. Это ведомство появилось в феврале 2021 года. Его основное звено — управа. В идеале их должно было быть 36 — по количеству депутатов горсовета. Создание управ Евгения Уваркина объясняла желанием уйти от «групповой безответственности», поэтому в штат департамента вошли тогда уже действующие чиновники управлений округами, специалисты департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, Городского центра рекламы и управления главного смотрителя.В июле из структуры департамента развития территорий пропали Советское, Октябрьское, Левобережное и Правобережное управления округами, а их руководители получили новые должности. Бывший начальник управления Советского округа Станислав Лихачев стал начальником управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий департамента, бывшего начальника управления Левобережного округа Юрия Гладышева назначили начальником нового управления — общественного самоуправления, а бывшего начальника управления Советским округом Евгения Жуковина сделали начальником еще одного нового управления — обеспечения деятельности департамента.За счет того, что все они были заместителями председателя департамента-начальниками управлений округами, у Ольги Логиновой стало на два заместителя меньше. Вице-председателем департамента остался Алексей Тихомиров. Компанию ему составили экс-начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов, который теперь отвечает за работу с населением и развитие структур местного самоуправления, и бывший начальник одного из отделов Татьяна Инютина, которая курирует работу управ.Если говорить об управах, то сейчас их — 19. Шесть — в Правобережном районе Липецка, по пять — в Октябрьском и Советском районах, три — в Левобережном. В их ведении — все 36 депутатских округов горсовета. Созданию 36 управ мешает отсутствие необходимых помещений в депутатских округах под офисы и средств в бюджете на расширение штата сотрудников.