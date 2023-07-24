Закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе обратной силы не имеет

Заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Богодухов разъяснил резонансный закон.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, на пять лет, повышающий предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских.



«Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Также на пять лет увеличивается предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве: для старших офицеров с 60 до 65 лет, для младших — с 55 до 60 лет», —сообщает BFM.



Вице-спикер областного Совета депутатов, Герой России Владимир Богодухов пояснил GOROD48, что закон обратной силы не имеет, тех, кто по возрасту уже не является военнообязанным, он не касается.



Владимир Богодухов уверен, что подписание этого закона никак не связано с проведением СВО.



— Документ принят в продолжение закона об увеличении пенсионного возраста. С проведением СВО он никак не связан, — считает Владимир Богодухов.