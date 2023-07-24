Происшествия

9 минут назад

Специалиста по социальной работе обвиняют в хищении у реабилитационного центра 354 296 рублей

56
#кража
Специалиста по социальной работе обвиняют в хищении у реабилитационного центра 354 296 рублей

По версии следствия, часть денег он взял из сейфа, часть получил от клиентов, а часть оставил себе вместо плату коммунальных услуг и аренды.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Белгородской области — бывшего cпециалиста по социальной работе реабилитационного центра ООО «Равновесие», которого обвиняют в краже 354 296 рублей у этого реабилитационного наркоцентра. Организация занимается деятельностью по медицинскому уходу с обеспечением проживания — социальной реабилитацией и адаптацией алко- и наркозависимых. Головной офис компании расположен в Воронеже, а обособленное подразделение — в трёхэтажном здании в селе Пады.  

По версии следствия, в июле 2022 года специалист общества, пользуясь доступом к расчетному счету организации похитил 354 296 рублей, потратив их на собственные нужды. Обвиняемый ранее сам употреблял наркотики и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cледствие полагает, что 31 июля мужчина имеющимся у него ключом открыл металлический ящик в административном помещении, откуда похитил 52 000 рублей, принадлежащие ООО «Равновесие». Также он завладел деньгами общества, полученными им в счет оплаты реабилитационных услуг от заказчиков. От одной женщины 17 июля было получено 45 000 рублей, от другой женщины-заказчика было получено 80 000 рублей, от третьей — 10 000 рублей, от четвёртой 35 000 рублей, от пятой — 15 000 рублей, от шестого заказчика было получено 10 000 рублей.

Также было почищено 107 296 рублей, полученных от учредителя общества в целях оплаты коммунальных услуг и аренды помещения. Всего учредитель перевела в целях нужд общества 115 700 рублей, при этом специалист в июле 2022 года посредством переводов со своего расчетного счета оплатил лишь часть коммунальных услуг на сумму 8 403 рубля, а оставшиеся на его счету 107 296 рублей были похищены.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. В ходе следствия мужчина признал вину, пояснив, что пошёл на преступление из-за недовольства размером зарплаты.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

56
#кража

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