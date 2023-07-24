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35-летний мужчина погиб при пожаре в Грязинском районе

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#пожар
35-летний мужчина погиб при пожаре в Грязинском районе

Дом был нежилым.

Поздно вечером 23 июля в селе Петровка Грязинского района загорелся нежилой по улице Заречной. Одна половина этого дома была деревянная, другая — кирпичная.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 35-летний мужчина. Огнём также была уничтожена кровля дома по всей площади и внутренняя отделка на площади 9 квадратных метров.

Ночью 22 июля в селе Большая Кузьминка Липецкого района горел кирпичный дом по улице Звездной. Огнём была повреждена кровля дома на площади 20 квадратных метров.

Вечером 23 июля в Измалковском районе в селе Недоходовка на улице Центральной сгорел автомобиль «Шевроле Нива». Огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля по всей площади.



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#пожар

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