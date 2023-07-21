Неудачная попытка угона автомобиля обошлась в 127 тысяч рублей и 2,5 года колонии

В момент угона дверь «Лады» была приоткрыта, а ключ находился в замке зажигания.

Усманский районный суд вынес приговор 33-летнему угонщику-неудачнику: на чужой машине он врезался в столб и его вскоре задержали полицейские.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 28 ноября 2022 года пьяный мужчина угнал «ВАЗ-211540 («Лада Самара»). При этом угонщик воспользовавшись тем, что дверь была приоткрыта, а ключ находился в замке зажигания.



Но далеко мужчина не уехал: он не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб. Вскоре его задержали полицейские.



В суде мужчина признал вину и раскаялся. В результате по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения ему назначили 2 года лишения свободы, кроме того, было присоединено неотбытое наказание по приговору суда в 2019 году. В результата мужчина на 2 лет 6 месяцев отправился в колонию особого режима.



Также за разбитую «Ладу» с подсудимого взыскана сумма возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего — 127 тысяч рублей.

