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42 минуты назад

ЦБ РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку – сразу до 8,5% годовых

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#ключевая ставка #экономика

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых.

Банк России по итогам совета директоров 21 июля 2023 года впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку – сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых, - говорится в заявлении регулятора.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти", - отмечается в сообщении.

"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - сообщает ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%. ЦБ повысил свой прогноз средней ключевой ставки на 2023 год - до 7,9-8,3% с 7,3-8,2%, на 2024 год до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В 2026 году ключевая ставка прогнозируется на уровне 5,5-6,5 годовых.

Центробанк России улучшил свой прогноз по росту ВВП страны в 2023 году до 1,5-2,5%, при этом регулятор несколько снизил прогноз на 2025 год - с 1,5-2,5% до 1-2%. В 2026 году рост российской экономики составит 1,5-2,5%, - следует из сообщения регулятора. Ранее ЦБ РФ прогнозировал рост ВВП в 2023 году в пределах 0,5-2%, 0,5-2,5% в 2024 году и 1,5-2,5 в 2025 году.
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#ключевая ставка #экономика

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