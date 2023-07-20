Пойманная пьяной за рулём женщина продала машину, чтобы её не конфисковали, но это не помогло

Сделку по продаже машину признали недействительной.

27-летняя жительница Краснинского района повторно попалась пьяной за рулём.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 июля 2020 года женщина-водитель была оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена водительских права на полтора года за управление автомобилем в состоянии опьянения. Но 7 января 2023 года снова села за руль автомобиля «ЛАДА 211440» пьяной, и в районе улицы Спортивной в Красном её остановил экипаж ДПС.



У женщины шёл запах алкоголя изо рта, было заметно нарушение речи, а поведение не соответствовало обстановке. Алкотектор (анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе) показал наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,436 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.



Женщина-водитель была пьяна, а прав у неё не было. От управления автомобилем её отстранили. В Лебедянской ЦРБ у водителя также выявили наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,44 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.



На 27-летнюю женщину был возбуждено уголовное дело за пьяную езду, и чтобы автомобиль не был конфискован в доход государства, женщина фиктивно продала свой автомобиль знакомой (по документам ещё 25 декабря 2022 года) за 50 000 рублей. При этом покупательница призналась, что, действительно приобрела машину, при этом прежняя хозяйка продолжает беспрепятственно пользоваться данным автомобилем и имеет в своем распоряжении комплект ключей от него.



Новая хозяйка застраховала гражданскую ответственность в отношении автомобиля «ЛАДА 211440» только 24 февраля 2023 года, при этом в страховой полис в качестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством, были включены прежняя владелица и её родственник.



Все эти обстоятельства свидетельствовали о том, что 7 января пьяный водитель являлась фактическим законным владельцем автомобиля, управляла им в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем 1 февраля 2023 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело.



В результате прокурор обратился в суд с иском о признании сделки купли-продажи автомобиля недействительной.



Женщину признали виновной в пьяной езде, оштрафовали в на 100 000 рублей, лишили прав на 2 года. А сделку по продаже машину признали недействительной: автомобиль «ЛАДА 211440» был конфискован в доход государства.

