Сенсация: дублёры «Металлурга» к концу первого круга подошли не на последнем месте

Новый тренер тащит из болота?

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После неожиданно крупной «победы десятилетия» над сверстниками из молодёжного состава брянского «Динамо» - 7:1 дублёры «Металлурга» сумели не проиграть и следующий матч. Впервые в сезоне наша команда привезла очко с выезда, сыграв в гостях с резервистами «Калуги» - 1:1.

Матч прошёл с преимуществом хозяев, которые открыли счёт на 61-й минуте. Но липчане смогли отыграться. За 8 минут до финального свистка полузащитник Артём Поздняков взял игру на себя и был безжалостно сбит в чужой штрафной – пенальти. Удар чётко реализовал Александр Елисеев.

В оставшееся время калужане пытались вырвать победу, в частности, неплохой момент был у них уже в компенсированное время, но юные «сталевары» выстояли.

Отметим, что специально из-за этой игры главный тренер основного «Металлурга» не стал выдёргивать из молодежного состава заявленного и во второй лиге Дмитрия Кукишева, не взяв того в Новосибирск. Кукишев в Калуге стал один из лучших на поле.

Первый круг в турнире СФФ «Центр» завершён. У липчан, правда, осталась игра в запасе дома с одним из фаворитов «Орлом», которую не смогли провести из-за известных событий 24 июня. Но стоит отметить, что впервые начавший чемпионат самостоятельно в качестве главного тренера дублёров Сергей Журбенко, а также его помощники Андрей Овчинников, давид Иканович и Юрий Маркин привели команду с 7-ю очками к промежуточному 11-му месту. Тамбовскую «Академию футбола» мы опережает по результату личной встречи, брянский «БГУОР-АгроТрейд» - по очкам. При этом всего на одно очко впереди дублёры «Авангарда» и «Калуги». Впервые за долгие годы у нас появился относительно боеспособный дубль?

Добавим, что стараниями Первушина ведущие игроки «молодёжки» начали регулярно привлекаться к тренировкам с основным составом – Максим Кондратов, Виктор Долматов, Поздняков и другие. Это тоже приносит плоды.

Второй круг липчане начнут 6 августа – сразу в дерби в Ельце.

«Калуга-М» - «Металлург-М» - 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 - Липаев, 61. 1:1 - А.Елисеев, 82 с пенальти.

«Калуга-М»: 98. Павлоградский. 15. Ал-й Андреев. 23. Косенко (к). 88. Д.Дёмин. 10. Харченко. 20. Проскура (19. Катюта, 78). 24. И.Гришин. 99. Таратин. 21. М.Богатырёв (40. Вл-в Поляков, 73). 11. Липаев (30. Брейнер, 71). 7. Кортяев.

«Металлург-М»: 1. Кораблин. 2. Луценко. 3. Кукишев. 13. Кондратов (к). 22. Соков. 11. В.Долматов (10. А.Глебов, 73). 12. А.Елисеев. 21. С.Большаков (18. А.Пахомов, 73). 20. Лыткин (99. Кудрявцев, 57). 6. А.Поздняков. 7. Смекалов (69. А.Воронин, 60).

Предупреждения: Кукишев, 27. Кондратов, 37. Косенко, 87.

Судьи А.Степченков (Смоленск), Д.Никитин, А.Беликов (оба - Тула). Инспектор С.Кадыков (Калуга).

16 июля. Калуга. Стадион «Анненки». 50 зрителей.