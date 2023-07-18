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При обстреле в Белгородской области пострадали 5 человек

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#обстрел #Белгород

Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

Окраина поселка Шамино в Белгородской области попала под обстрел ВСУ, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, 5 человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

По его словам, у одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у 4 - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - пояснил Гладков.

Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности, - передает РИА Новости.
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#обстрел #Белгород

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