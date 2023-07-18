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При обстреле в Белгородской области пострадали 5 человек
Пострадавших доставили в городскую больницу №2.
Окраина поселка Шамино в Белгородской области попала под обстрел ВСУ, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, 5 человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
По его словам, у одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у 4 - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - пояснил Гладков.
Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности, - передает РИА Новости.
По предварительным данным, 5 человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
По его словам, у одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у 4 - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - пояснил Гладков.
Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности, - передает РИА Новости.