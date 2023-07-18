Угадайте, какой свет горит?

На перекрестке светофор спрятался за столб.

На перекрестке улиц Советская и Горького, если ехать в сторону Центрального рынка, столб со знаком пешеходного перехода закрывает светофор. Из-за этого водителям трудно рассмотреть, какой свет горит на светофоре.



В мэрии пообещали демонтировать мешающий автомобилистам столб.



— Работы в процессе. Демонтаж прежних металлоконструкций проведут до конца текущего месяца, приносим свои извинения за доставленные неудобства, обращаем внимание, что для безопасности дорожного движения установлены дублирующие светофоры, — уточнили в пресс-службе.