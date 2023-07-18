Общество

сегодня, 12:45

Угадайте, какой свет горит?

4 746
#светофор
5
Угадайте, какой свет горит?

На перекрестке светофор спрятался за столб.

На перекрестке улиц Советская и Горького, если ехать в сторону Центрального рынка, столб со знаком пешеходного перехода закрывает светофор. Из-за этого водителям трудно рассмотреть, какой свет горит на светофоре.

В мэрии пообещали демонтировать мешающий автомобилистам столб.

— Работы в процессе. Демонтаж прежних металлоконструкций проведут до конца текущего месяца, приносим свои извинения за доставленные неудобства, обращаем внимание, что для безопасности дорожного движения установлены дублирующие светофоры, — уточнили в пресс-службе.
4 746
#светофор
5

Комментарии (4)

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Житель

13 минут назад
Вот вот, и на перекресте Горького с Первомайской во время ремонта то же временный знак закрывал светофор. +5000₽ штраф
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Тормашки

15 минут назад
12, это если не перевернуть.
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Жители

16 минут назад
Мы не понимаем почему сейчас включено отопление в автобусе 30 и 306?
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12

30 минут назад
Красный вверху !.. :))
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