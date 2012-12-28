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Происшествия
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Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
А врио директора института психологии и педагогики Татьяна Красова — условный срок.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суде были доказаны факты денежных поборов с сотрудников ЕГУ. Вину Поляков и Красова не признали.
Дела в отношении сразу Романа Полякова и Татьяны Красовой были возбуждены в ноябре 2024 года. Ранее Cледком сообщал: пользуясь должностным положением, они требовали у подчиненных деньги, которые выплачивались им в качестве зарплаты и премий. Преступление выявили во взаимодействии СК и УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
«Роман Поляков, являясь первым проректором по образовательной деятельности ЕГУ имени Бунина, в июне и октябре 2024 года при отсутствии законных оснований собрал с подчинённых деньги, начисленные им в виде зарплат и премий. Действовал при содействии заместителя директора института психологии и педагогики по образовательной деятельности, заместителя директора института психологии и педагогики по международным отношениям ЕГУ Татьяны Красовой. Превышая должностные полномочия, они получили от 11 педагогов ВУЗа в общей сложности 300 тысяч рублей, пятеро из них передали денежные средства через Татьяну Красову. Поскольку этими деньгами Поляков распорядился по собственному усмотрению, он признан виновным в хищении средств. Также суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, выразившихся в том, что он распорядился передать ему стимулирующие выплаты двух педагогов ВУЗа в размере 53 тысяч рублей в общей сложности, которые направил на компенсацию командировочных расходов другому сотруднику учреждения», — рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
По решению суда Роман Поляков получил 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом 120 тысяч рублей — он был взят под стражу в зале суда. Также Поляков лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах на срок 1 год 6 месяцев.
Татьяна Красова получила три года условного срока. Её также лишили права на год занимать вышеперечисленные должности.
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