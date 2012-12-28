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50 минут назад
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Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии

А врио директора института психологии и педагогики Татьяна Красова — условный срок.

36-летний первый проректор по образовательной деятельности ЕГУ имени Бунина Роман Поляков и 53-летняя врио директора института психологии и педагогики ЕГУ Татьяна Красова выслушали приговор по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, совершенных группой лиц. Романа Полякова осудили за превышение полномочий и мошенничество ( п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286, п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 159 УК РФ), Красову —  только за превышение полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суде были доказаны факты денежных поборов с сотрудников ЕГУ. Вину Поляков и Красова не признали. 

Дела в отношении сразу Романа Полякова и Татьяны Красовой были возбуждены в ноябре 2024 года. Ранее Cледком сообщал: пользуясь должностным положением, они требовали у подчиненных деньги, которые выплачивались им в качестве зарплаты и премий. Преступление выявили во взаимодействии СК и УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

«Роман Поляков, являясь первым проректором по образовательной деятельности ЕГУ имени Бунина, в июне и октябре 2024 года при отсутствии законных оснований собрал с подчинённых деньги, начисленные им в виде зарплат и премий. Действовал при содействии заместителя директора института психологии и педагогики по образовательной деятельности, заместителя директора института психологии и педагогики по международным отношениям ЕГУ Татьяны Красовой. Превышая должностные полномочия, они получили от 11 педагогов ВУЗа в общей сложности 300 тысяч рублей, пятеро из них передали денежные средства через Татьяну Красову. Поскольку этими деньгами Поляков распорядился по собственному усмотрению, он признан виновным в хищении средств. Также суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, выразившихся в том, что он распорядился передать ему стимулирующие выплаты двух педагогов ВУЗа в размере 53 тысяч рублей в общей сложности, которые направил на компенсацию командировочных расходов другому сотруднику учреждения», — рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

По решению суда Роман Поляков получил 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом 120 тысяч рублей — он был взят под стражу в зале суда. Также Поляков лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах на срок 1 год 6 месяцев.

Татьяна Красова получила три года условного срока. Её также лишили права на год занимать вышеперечисленные должности. 


превышение должностных полномочий
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сокол
18 минут назад
Бред какой-то
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Правда
5 минут назад
В чем бред?Наверное только в мягком наказании.
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