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53 минуты назад
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина в Москве
Бутылка с горючей смесью попала в ограждение. При задержании хулиган сопротивлялся.
Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, - рассказал РИА Новости информированный источник.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 18 июля. По словам собеседника, коктейль Молотова попал в ограждение. Возгорания после этого не последовало, - передает РЕН ТВ.
"В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сообщил он.
Уточняется, что задержанным оказался 37-летний уроженец Забайкалья, который в мае уже был остановлен на Красной площади с двумя бутылками бензина.
Отмечается, что при задержании хулиган оказал полицейским сопротивление. Сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 18 июля. По словам собеседника, коктейль Молотова попал в ограждение. Возгорания после этого не последовало, - передает РЕН ТВ.
"В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сообщил он.
Уточняется, что задержанным оказался 37-летний уроженец Забайкалья, который в мае уже был остановлен на Красной площади с двумя бутылками бензина.
Отмечается, что при задержании хулиган оказал полицейским сопротивление. Сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.