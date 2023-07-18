В России

53 минуты назад

Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина в Москве

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#хулиганство #Мавзолей Ленина

Бутылка с горючей смесью попала в ограждение. При задержании хулиган сопротивлялся.

Полицейские задержали у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова, - рассказал РИА Новости информированный источник.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 18 июля. По словам собеседника, коктейль Молотова попал в ограждение. Возгорания после этого не последовало, - передает РЕН ТВ.

"В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции", — сообщил он.

Уточняется, что задержанным оказался 37-летний уроженец Забайкалья, который в мае уже был остановлен на Красной площади с двумя бутылками бензина.

Отмечается, что при задержании хулиган оказал полицейским сопротивление. Сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.
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#хулиганство #Мавзолей Ленина

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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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