сегодня, 15:48
Разметка и дорожные знаки под платные парковки в центре Липецка обошлись мэрии в 7 миллионов рублей
Подготовительные работы для взимания денег с водителей, которые захотят оставить машину на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой, завершатся к концу лета.
Это — первый этап проекта, призванного разгрузить дороги в центре города от оставленных машин, к которому в городской администрации подступались еще во времена мэра Сергея Иванова (по данным Росстата, на 1000 жителей Липецка сейчас приходится 382,2 автомобиля). На него в мае мэрия выделила 12 млн рублей. Часть суммы предназначена, в том числе, на создание соответствующей структуры в составе управления главного смотрителя, которая будет заниматься созданием и обслуживанием платного парковочного пространства в центре города, состоящего из 830 мест. Каждый час стоянки обойдется водителям в 35 рублей (первые 15 минут будут бесплатными).
В УГС Липецка пока точно не знают, когда начнут взимать плату за стоянку машин на девяти площадях и улицах в центре города. В ведомстве ориентируются на сентябрь.
А что тогда подразумевает второй этап проекта? Оказалось, установку знаков и разметку дорог на еще 15 улицах. Каких? Пока неизвестно: в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии их список пока не утвержден. Впрочем, по словам представителей УГС, второй этап будет реализован еще не скоро, уж точно не в этом году.
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Теперь
ннн
Степан
Сергей
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Вредный