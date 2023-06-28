Общество

сегодня, 15:48

Разметка и дорожные знаки под платные парковки в центре Липецка обошлись мэрии в 7 миллионов рублей

8 344
#парковка
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Разметка и дорожные знаки под платные парковки в центре Липецка обошлись мэрии в 7 миллионов рублей

Подготовительные работы для взимания денег с водителей, которые захотят оставить машину на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой, завершатся к концу лета.

Управление главного смотрителя администрации Липецка определилось с подрядчиком на обустройство техническими средствами платных парковочных мест на улично-дорожной сети города. Компания-победитель сбросила 7,5% с начальной цены контракта в 7 670 033 рублей, взяв обязательство к 31 августа демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых, а также нанести на дороги общего пользования соответствующую разметку из горячего и холодного пластика. 

Это — первый этап проекта, призванного разгрузить дороги в центре города от оставленных машин, к которому в городской администрации подступались еще во времена мэра Сергея Иванова (по данным Росстата, на 1000 жителей Липецка сейчас приходится 382,2 автомобиля). На него в мае мэрия выделила 12 млн рублей. Часть суммы предназначена, в том числе, на создание соответствующей структуры в составе управления главного смотрителя, которая будет заниматься созданием и обслуживанием платного парковочного пространства в центре города, состоящего из 830 мест. Каждый час стоянки обойдется водителям в 35 рублей (первые 15 минут будут бесплатными).

В УГС Липецка пока точно не знают, когда начнут взимать плату за стоянку машин на девяти площадях и улицах в центре города. В ведомстве ориентируются на сентябрь.

А что тогда подразумевает второй этап проекта? Оказалось, установку знаков и разметку дорог на еще 15 улицах. Каких? Пока неизвестно: в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии их список пока не утвержден. Впрочем, по словам представителей УГС, второй этап будет реализован еще не скоро, уж точно не в этом году.
8 344
#парковка
2

Комментарии (8)

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Как гость
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////гость\\\\

24 минуты назад
там где будут платные парковки - предприниматели будут нести убытки, клиентов станет в разы меньше
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Теперь

39 минут назад
К ПФР , больнице на Ленина , Собору , администрации не подъедешь . Магазины на плеханова и зегеля - банкроты .
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ннн

45 минут назад
как м все делают платные дороги, платные мед.учреждения парковки за счет наших налогов а потом с нас и дерут.здорово. и как все довольны
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Степан

51 минуту назад
Почему не включили стоянку около ТЦ Европа и по ул. Первомайской.
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Сергей

59 минут назад
гость, это "банковский подход", ничего сами, все за счёт.....
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гость

сегодня, 16:06
Из карманов налогоплательщиков. А потом из этих же карманов на оплату парковки. Гениально.
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Вредный

сегодня, 16:05
Предлагаю обратить внимание на ул. Первомайская и на улицы вокруг центрального рынка!
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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