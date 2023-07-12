Мятежный липецкий футболист нашёл пристанище в «Астрахани»

Бунтовавших против задержек зарплаты Иванникова и Белова больше нет в "Металлурге".

Один из лучших игроков «Металлурга» последних сезонов Николай Иванников перешёл в ФК «Астрахань».

В «городе чёрной икры» уже есть сильная команда – «Волгарь», которая выступает в первой лиге/ФНЛ. Но с этого сезона там решили возродить и ФК «Астрахань», история которого берёт своё начало с 1930-х годов, а в 2000-20016 гг. команда стабильно выступала во второй лиге.

Выступать астраханцы будут в «группе Б» второй лиги (по факту – третьей лиге), первый матч у них уже 16 июля с махачкалинским «Легионом».

Судя по всему, в «Астрахани» попытаются реализовать амбициозный проект. На роль главного тренера приглашён местный уроженец 43-летний Артём Куликов, в своё время тренировавший «Краснодар-2», столичный «Велес», волгоградский «Ротор».

Команду собирают с нуля, но из качественных футболистов. Самым именитым новичком стал 32-летний защитник Евгений Гапон, за плечами которого более полусотни матчей в Премьер-Лиге за «Химки», «Мордовию» и «Анжи». Перешли в команду защитник Антон Петухов из брянского «Динамо», полузащитники Никита Коробов, Александр Пустозёров и форвард Александр Оленев из «Калуги» и другие.



"Астрахань" уже представила Николая в своих соцсетях. Фото vk.com/scastrakhan



Иванников, наверняка, мог бы принести ещё немало пользы и «Металлургу», в прошлом сезоне сыграл 33 матча за «сталеваров» в чемпионате и Кубке, стал вторым бомбардиром команды – 8 голов (6 – с пенальти) и лучшим по числу голевых пасов – 8. В опросе GOROD48 партнёры по команде поставили Иванникова на 5-е место среди футболистов команды.

Однако вмешались нефутбольные обстоятельства. Иванников оказался первым футболистом, у которого не выдержали нервы по поводу хронических задержек зарплат и премиальных. Хотя скандала не хотел – пробовал договориться с клубом полюбовно, но получил отлуп. В итоге футболист написал жалобу в Палату по разрешению споров РФС, клуб обязали расплатиться с футболистам, а в качестве обеспечительной меры запретили «Металлургу» регистрировать новых игроков. Запрет не снят до сих пор. Чуть позже примеру Иванникова последовал защитник Антон Белов – оба были одними из лучших в команде, но теперь их нет в «Металлурге».

Иванникова не спасли даже регалии. Ведь он трижды выигрывал чемпионаты во второй лиге, в том числе в 2022 году помог «Металлургу» выйти в ФНЛ. С 2015 г. (с перерывами) сыграл на нашу команду 166 матчей, забил 35 голов, 22 раза ассистировал партнёрам. Становился лучшим игроком сезона-2016/17 по опросу GOROD48 среди футболистов «Металлурга», лучшим бомбардиром в «бронзовом» сезоне-2018/19.