Облсовет проголосовал за новые меры поддержки участников СВО, электробусы и строительство сельских ФАПов

Сегодня на сессии Липецкого областного Совета главным вопросом стали деньги, а главным спикером — заместитель губернатора-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых.





Вначале Вячеслав Щеглеватых рассказал об исполнении областного бюджета за 2022 год. Как бы ни труден был год, а по доходам и расходам бюджет исполнен полностью. Основными его донорами стали НДФЛ, налог на прибыль, акциз на жидкую сталь и налог на совокупный доход. К тому же регион дополнительно получил 19 млрд рублей из федерального бюджета — на 6% больше, чем в 2021-м. Расходы областного бюджета выросли на 24% — до 113,7 млрд рублей против 91,3 миллиардов в 2021году (по ЦФО в среднем расходы субъектов федерации выросли всего на 11%). Все это позволило дважды проиндексировать зарплаты бюджетникам и выполнить все социальные обязательства.



Основная часть расходов, как и в предыдущие годы, — финансирование отраслей социальной сферы: образования, здравоохранения, социальной политики. Самозанятое население и частные предприниматели получили по соцконтрактам 864 млн рублей — на 36% больше, чем в 2021 году. Сумма на развитие своего дела увеличилась на 100 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом и сейчас составляет 350 тысяч рублей. Расходы на здравоохранение превысили 11,8 млрд рублей. Такую же сумму в прошлом году область потратила на строительство и ремонт дорог (3,5 миллиарда из этой суммы правительство области передало муниципалитетам). На 7 млрд рублей выросли расходы на строительство социально значимых объектов. Из областного бюджета муниципалитетам на исполнение их обязательств выделили 32,7 млрд рублей — более трети от всех расходов.



Даже фракция КПРФ была вынуждена признать положительные тенденции в исполнении бюджета, особенно в социальной части. Правда, коммунист Александр Ушаков заявил, что он и его однопартийцы все равно будут голосовать против, из-за существующей плоской шкалы налогообложения! Как будто этот вопрос — в компетенции региона. Главными проблемами коммунисты назвали нехватку врачей, а фракция ЛДПР — несколько социальных долгостроев, в частности, ФОКа в Ельце.



С критиками не согласись другие депутаты. Например, Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» похвалила областное управление социальной политики, назвав его одним из лучших в стране, а попытки облздрава решить проблему кадрового голода назвала исчерпывающими, такими, на которые стоило бы равняться иным регионам. Сегодня же на сессии депутаты проголосовали за распространение губернаторских выплат в 1,5 млн рублей на молодых врачей, тех, которых ещё студентами-ординаторами лечил больных COVID-19. Дело в том, что, получив диплом и работу в Липецкой области, они потеряли право на такую выплату, так как уже имели опыт работы в здравоохранении региона. И вот для них сделали исключение.



От «Единой России» свое резюме отчету Вячеслава Щеглеватый сделал спикер областного Совета. Дмитрий Аверов похвалил коллег и губернатора Игоря Артамонова за социально ориентированный бюджет, две трети которого идут на меры социальной поддержки населения, медицину, образование, культуру, спорт.



— Четыре года назад я участвовал в предвыборной кампании Игоря Артамонова. Будучи постоянно в разъездах по области, вижу огромный объем работы на местах. Если вы выйдете из Telegram-каналов, будете общаться с людьми напрямую, то увидите иную картину. Говорю ответственно — три четверти обещаний губернатором исполнено, — обратился к своим оппонентам Дмитрий Аверов.



И тут же ответил на критику о замедлении темпов строительства ФОКа в Ельце. По словам председателя облсовета, это случилось из-за ошибки на стадии геологических изысканий: проектировщики решили, что того слоя камня под стройплошадкой, который показали керны, будет достаточно для свай определенной длины, но в начале строительства выяснилось, что нужны более длинные сваи, чтобы добраться до прочного основания. Поэтому проектно-сметную документацию пришлось передлелывать, а это — лишние расходы и время. «Задержки влияют на сроки реализации проекта, но этот важнейший для Ельца центр, рассчитанный на игровые виды спорта, тяжелую атлетику, единоборства, конечно, построят».



В свою очередь, Игорь Артамонов заявил, что 75% данных им предвыборных обещаний выполнены, а через год будут выполнены более 90% наказов жителей региона.



Затем депутаты рассмотрели очередной пакет поправок бюджета на этот год. Вячеслав Щеглеватых сообщил, что доходы региональной казны выросли почти на 6,8 млрд рублей, из которых 2,8 миллиарда — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Депутатам было предложено распределить эту сумму. Большинством голосов 2,3 млрд рублей отдали мэрии Липецка на развитие городского электротранспорта, закупку электробусов и создание зарядной инфраструктуры для них. 1,2 млрд рублей администрация Липецка получит на строительство сетей водоснабжения для нового микрорайона «Лебедянский», села Косыревка и ЖК «Слобода». 525,5 миллиона выделены областному управлению дорог и транспорта на строительство второй очереди «Восточного обхода» и дороги в селе Ленино. Около 450 млн рублей потратят на соцподдержку участников СВО и членов их семей.

Более 235 миллионов планируется освоить на прокладке сетей теплоснабжения в микрорайоне «Звездный», строительство ФАПов в селах Липецкого, Данковского и Грязинского районов.



С учетом поправок доходы областного бюджета на 2023 год составили 85,3 млрд рублей, а расходы — 113, 6 миллиардов.



Также сессия приняла поправки в региональный закон «О государственной социальной помощи». Они предусматривают возможность продления социального контракта, в том числе регионального, в случае участия получателя или членов его семьи в специальной военной операции. Кроме того, у участников СВО появится право досрочного расторжения соцконтракта на добровольной основе и будет отсутствовать обязанность возвращать предоставленные деньги.



В повестке 28-ой сессии было почти 30 вопросов. В частности, депутаты ввели ограничение по заключению социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства для школьников и студентов, обучающихся по очной форме обучения, чтобы убрать риски неисполнения ими взятых обязательств. Аналогичные ограничения установлены и для граждан нетрудоспособного возраста. Депутаты проголосовали за компенсацию многодетным семьям, чьи дети платно поступили в учреждения среднего профессионального образования, 50% стоимости обучения с условием, что это должна быть востребованная в регионе специальность. Такой мерой поддержки в этом году смогут воспользоваться 200 липецких семей. А еще депутаты утвердили список из 25 лауреатов почётного знака «За верность отцовскому долгу». Каждый из них получит 50-тысячную премию.



— Это была важная сессия, где депутаты распределили серьезные средства на социально значимые вещи: на социальную помощь участникам СВО и членам их семей, водоснабжение новых районов жилой застройки, на строительство дорог, на приобретение новых трамваев. Также мы увеличили расходы на строительство социальных объектов, что стало необходимым из-за роста цен на материалы, — сказал в заключение сессии председатель областного Совета Дмитрий Аверов.



