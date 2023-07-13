Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +28

430
#дожди
В Липецкой области дожди, грозы и до +28
В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты – 14 июля с севера, а 15 и 16 июля с юго-запада: погода будет неустойчивой, с дождями различной интенсивности, местами возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 июля – 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы, 15 и 16 июля – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +24 до +26.

День 14 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 9 градусов тепла. 

430
#дожди

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