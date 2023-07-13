В Липецке установят памятник Александру Невскому

Знак предлагается установить на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы — напротив автовокзала.



Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов рассмотрела ходатайство ИП Бобина Н.Н., представителя инициативной группы предпринимателей, об установке памятного знака, посвященного Александру Невскому.«Установить памятный знак инициаторы обращения предложили на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы. Скульптор памятного знака – Илья Коротченко, архитектор – Владимир Дмитриев», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.Мэрия поддержала предложение предпринимателей и будет ходатайствовать перед городским Советом депутатов об установке памятного знака.Памятник предприниматели изготовят на собственные средства.По сведениям GOROD48, если горсовет одобрит предложение памятник установят уже к 1 сентября.

Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых. Таким образом в Липецке появится уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен меценатами два года назад в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону установлен прошлым летом на улице Московской со стороны трех областных больниц – взрослой, детской и перинатального центра.