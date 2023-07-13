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сегодня, 10:39

В Липецке установят памятник Александру Невскому

65 1162
#памятник
7
В Липецке установят памятник Александру Невскому

Знак предлагается установить на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы — напротив автовокзала.

Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов рассмотрела ходатайство ИП Бобина Н.Н., представителя инициативной группы предпринимателей, об установке памятного знака, посвященного Александру Невскому.

«Установить памятный знак инициаторы обращения предложили на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы. Скульптор памятного знака – Илья Коротченко, архитектор – Владимир Дмитриев», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Мэрия поддержала предложение предпринимателей и будет ходатайствовать перед городским Советом депутатов об установке памятного знака.

Памятник предприниматели изготовят на собственные средства. 

По сведениям GOROD48, если горсовет одобрит предложение памятник установят уже к 1 сентября.

Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых. Таким образом в Липецке появится уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен меценатами два года назад в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону установлен прошлым летом на улице Московской со стороны трех областных больниц – взрослой, детской и перинатального центра.

Фото пресс-службы администрации Липецка

65 1162
#памятник
7

Комментарии (65)

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222

3 минуты назад
111, сухостой зачем пилить… Пилят нормальные хорошие здоровые деревья и кустарники. А сухостой и мусор - это наше все.
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Мимоходом

6 минут назад
Юзер, крест уже Глоба Липецку поставил.)))
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Иван

6 минут назад
В том, кто такой Балицкий?
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Мимоходом

6 минут назад
Поставьте памятник провалу. Перед мэрией.
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Шура Балаганов

10 минут назад
Еще бы желательно Минину И Пожарскому и сыну лейтенанта Шмидта
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Юзер

10 минут назад
у большинство считает себя православным, а живет не по православному, не ходит в храмы, толку от памятника? Лучше крест поставили бы.
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Мимоходом

11 минут назад
Стесняюсь спросить, а какое отношение Александр Невский имеет к Липецку? Ну давайте теперь заставим город памятниками всем известным людям. И про былинных героев не забудем.
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гость

13 минут назад
Неравнодушный, установи. Нет проблем.
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Неравнодушный

19 минут назад
Предлогаю установить на месте копания асфальта...
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Созерцатель

26 минут назад
Патриот, ну не блогер же, прости Господи, урбанист.
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