сегодня, 10:39
В Липецке установят памятник Александру Невскому
Знак предлагается установить на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы — напротив автовокзала.
«Установить памятный знак инициаторы обращения предложили на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы. Скульптор памятного знака – Илья Коротченко, архитектор – Владимир Дмитриев», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Мэрия поддержала предложение предпринимателей и будет ходатайствовать перед городским Советом депутатов об установке памятного знака.
Памятник предприниматели изготовят на собственные средства.
По сведениям GOROD48, если горсовет одобрит предложение памятник установят уже к 1 сентября.
Православной церковью князь Александр Невский причислен к лику святых. Таким образом в Липецке появится уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен меценатами два года назад в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону установлен прошлым летом на улице Московской со стороны трех областных больниц – взрослой, детской и перинатального центра.Фото пресс-службы администрации Липецка
222
Мимоходом
Иван
Мимоходом
Шура Балаганов
Юзер
Мимоходом
гость
Неравнодушный
Созерцатель