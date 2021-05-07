Общество

40 минут назад

В Липецке открыли памятник Николай Угоднику

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#Николай Угодник #памятник
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Изготовленный из бронзы почитаемый святой весит шесть тонн. Его высота превышает восемь метров.

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Сегодня в Липецке у парка Молодежный в торжественной обстановке открыли памятник Николаю Чудотворцу, выполненного в виде святого покровителя с мечом в одной руке и городом в другой, явившегося во времена оно защитникам Можайска по их молитве о заступничестве.

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Открывал памятник митрополит Липецкий и Задонский, глава Липецкой митрополии Арсений. Совершив чин освящения, владыка заявил, что сам монумент теперь свят. В своей речи митрополит отметил, что во все времена враги хотели отобрать у русских их землю:

- В нас всех живет русский дух. И заповедь наших предков - ни пяди назад! Хотим мы этого или нет, а русский дух проявлять надо!

Скульптура Николая Чудотворца, известного и почитаемого в христианском мире святого, покровителя путешественников и помощника в любом благом деле, в Липецке представлена в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Липецкий архитектор Владимир Дмитриев, вписавший в парк Молодежный этот памятник работы московского скульптора Олега Молчанова, рассказал GOROD48, что материалом скульптуры стала бронза. В пустотелой фигуре - шесть тонн металла. Высота скульптуры с учетом 160-тонного монолитного постамента превышает восемь метров. Этот памятник - единственный в своем роде. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!»

Бизнесмен Николай Бобин от имени группы меценатов, оплативших изготовление и установку памятника, сказал, что идея его появления в Липецке появилась 20 января. И все, что было нужно для ее реализации, делалось очень быстро. И все успели в срок - к 9 мая, Дню Победы, фигура святого украсила въезд в Липецк со стороны Ельца.

Глава Липецка также, по ее словами, была удивлена скоростью реализации проекта (напомним, что памятник не прошел установленную в муниципалитете официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, но в администрации Липецка говорят о благословении Липецкой метрополии). И сомневалась, что строители успеют в срок.

- Этот образ будет защищать наш город! - выразила уверенность Евгения Уваркина.

На церемонию открытия памятника пришли депутаты областного и Липецкого городского Советов, чиновники, архитекторы, любопытные горожане. Из иногородних гостей были автор Николы Можайского скульптор Олег Молчанов и народный артист Российской Федерации Олег Митяев.


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#Николай Угодник #памятник
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Комментарии (13)

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Скорость

5 минут назад
Гость, просто тебе было нужно ускорить ритм жизни раньше. Итак раньше бы бросил ! А Николай тут не при чем .
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Арамис

7 минут назад
А что значит у попа ткань голубая в пять метров ? Типа чем больше метров ткани тем больше святости !
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ёпт

9 минут назад
Ну хоть из бронзы, уже хорошо. Впринципе, оригинально, памятник украсит город. Но масштаб мелковат. Если хотят, чтобы памятник было видно въезжающим в город, раза в 2-3 надо было делать больше
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мимокрокодил

10 минут назад
потом ,задним числом депутаты утвердят
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Гость

11 минут назад
Мне святой Николай помог бросить курить, читал ему акафист несколько недель по утрам ( в среднем занимает 20- 30 мин) через какое-то время ритм жизнь ускорился и я просто забыл о этой привычки на 2- 3 недели, а потом думаю если я уже столько не курю, то зачем начинать опять!
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Арамис

14 минут назад
А через год тут и церквушка притулится
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МестныйЯ

18 минут назад
Я смотрю - у памятника чудодейственная аура: абсолютно все без так необходимых (нет) масок! А если сфоткать памятник - аура также будет действовать? То есть можно не оглядываясь везде ходить без бесполезного намордника?
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Гость

19 минут назад
Бобин - лучше зарплату сотрудникам плати вовремя, а не грехи отмывай!
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провидец

21 минуту назад
врут воруют и богу молятся
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Липчанка

24 минуты назад
Николай Чудотворец, наверное, сильно удивился. Какая добрая милая честная компашка собралась на установление памятника. Прости меня Господи!
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