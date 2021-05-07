Общество
40 минут назад
В Липецке открыли памятник Николай Угоднику
13 877
Изготовленный из бронзы почитаемый святой весит шесть тонн. Его высота превышает восемь метров.
Загрузка плеера
Сегодня в Липецке у парка Молодежный в торжественной обстановке открыли памятник Николаю Чудотворцу, выполненного в виде святого покровителя с мечом в одной руке и городом в другой, явившегося во времена оно защитникам Можайска по их молитве о заступничестве.
Открывал памятник митрополит Липецкий и Задонский, глава Липецкой митрополии Арсений. Совершив чин освящения, владыка заявил, что сам монумент теперь свят. В своей речи митрополит отметил, что во все времена враги хотели отобрать у русских их землю:
- В нас всех живет русский дух. И заповедь наших предков - ни пяди назад! Хотим мы этого или нет, а русский дух проявлять надо!
Скульптура Николая Чудотворца, известного и почитаемого в христианском мире святого, покровителя путешественников и помощника в любом благом деле, в Липецке представлена в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Липецкий архитектор Владимир Дмитриев, вписавший в парк Молодежный этот памятник работы московского скульптора Олега Молчанова, рассказал GOROD48, что материалом скульптуры стала бронза. В пустотелой фигуре - шесть тонн металла. Высота скульптуры с учетом 160-тонного монолитного постамента превышает восемь метров. Этот памятник - единственный в своем роде. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!»
Бизнесмен Николай Бобин от имени группы меценатов, оплативших изготовление и установку памятника, сказал, что идея его появления в Липецке появилась 20 января. И все, что было нужно для ее реализации, делалось очень быстро. И все успели в срок - к 9 мая, Дню Победы, фигура святого украсила въезд в Липецк со стороны Ельца.
Глава Липецка также, по ее словами, была удивлена скоростью реализации проекта (напомним, что памятник не прошел установленную в муниципалитете официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, но в администрации Липецка говорят о благословении Липецкой метрополии). И сомневалась, что строители успеют в срок.
- Этот образ будет защищать наш город! - выразила уверенность Евгения Уваркина.
На церемонию открытия памятника пришли депутаты областного и Липецкого городского Советов, чиновники, архитекторы, любопытные горожане. Из иногородних гостей были автор Николы Можайского скульптор Олег Молчанов и народный артист Российской Федерации Олег Митяев.
Открывал памятник митрополит Липецкий и Задонский, глава Липецкой митрополии Арсений. Совершив чин освящения, владыка заявил, что сам монумент теперь свят. В своей речи митрополит отметил, что во все времена враги хотели отобрать у русских их землю:
- В нас всех живет русский дух. И заповедь наших предков - ни пяди назад! Хотим мы этого или нет, а русский дух проявлять надо!
Скульптура Николая Чудотворца, известного и почитаемого в христианском мире святого, покровителя путешественников и помощника в любом благом деле, в Липецке представлена в одном из самых распространенных на Руси образов, известном как «Никола Можайский с мечом». Липецкий архитектор Владимир Дмитриев, вписавший в парк Молодежный этот памятник работы московского скульптора Олега Молчанова, рассказал GOROD48, что материалом скульптуры стала бронза. В пустотелой фигуре - шесть тонн металла. Высота скульптуры с учетом 160-тонного монолитного постамента превышает восемь метров. Этот памятник - единственный в своем роде. На нем размещены две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!»
Бизнесмен Николай Бобин от имени группы меценатов, оплативших изготовление и установку памятника, сказал, что идея его появления в Липецке появилась 20 января. И все, что было нужно для ее реализации, делалось очень быстро. И все успели в срок - к 9 мая, Дню Победы, фигура святого украсила въезд в Липецк со стороны Ельца.
Глава Липецка также, по ее словами, была удивлена скоростью реализации проекта (напомним, что памятник не прошел установленную в муниципалитете официальную процедуру увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, но в администрации Липецка говорят о благословении Липецкой метрополии). И сомневалась, что строители успеют в срок.
- Этот образ будет защищать наш город! - выразила уверенность Евгения Уваркина.
На церемонию открытия памятника пришли депутаты областного и Липецкого городского Советов, чиновники, архитекторы, любопытные горожане. Из иногородних гостей были автор Николы Можайского скульптор Олег Молчанов и народный артист Российской Федерации Олег Митяев.
13 877
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Скорость
Арамис
ёпт
мимокрокодил
Гость
Арамис
МестныйЯ
Гость
провидец
Липчанка