Происшествия

сегодня, 13:06

39-летнему липчанину предъявлено обвинение в смертельном избиении 33-летней подруги

4 1775
#конфликт #побои
2
39-летнему липчанину предъявлено обвинение в смертельном избиении 33-летней подруги

Трагедия разыгралась в конце апреля в доме №129 по улице Гагарина.

В Липецке 39-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По версии следствия, в период с 23 по 28 апреля в одной из квартир дома №129 по улице Гагарина в Липецке мужчина поссорился со своей 33-летней знакомой и избил её, нанеся не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.

В результате утром 28 апреля женщина умерла. Судмедэксперты пришли к выводу, что её смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга.
4 1775
#конфликт #побои
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

сегодня, 15:56
Такие неподдаються перевоспитанию.
ответить

Инокентий

сегодня, 15:48
Совсем распоясолись
ответить

Гражданин Липецка

сегодня, 15:36
Это Зверь, это нечеловек. Такому Зверью нет места в нашем Обществе. Заслуживает Смертной Казни. За что лишил Жизни человека. Пора вводить Смертную Казнь. Хватит с ними церемониться. Совсем обнаглели, что хотят, то и творят.
ответить

гостья

сегодня, 13:39
звери убивают для пропитания, люди хуже зверей.....
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту погрома четырёх машин
#конфликт #соседи
1
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту погрома четырёх машин

16 минут назад

Происшествия
Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты
#мошенничество
1
Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты

30 минут назад

Происшествия
58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком
#убийство
1
58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком

сегодня, 15:21

Происшествия
Помогла так помогла: девушка устанавливала знакомой приложение и оформила на неё кредиты на 128 тыся...
#кража
Помогла так помогла: девушка устанавливала знакомой приложение и оформила на неё кредиты на 128 тыся...

сегодня, 14:58

Происшествия
Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых
#превышение полномочий #мошенничество
2
Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых

сегодня, 14:40

Происшествия
35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован
#пьяная езда #ПДД #нарушение
2
35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован

сегодня, 14:24

Происшествия