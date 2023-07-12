39-летнему липчанину предъявлено обвинение в смертельном избиении 33-летней подруги

Трагедия разыгралась в конце апреля в доме №129 по улице Гагарина.

В Липецке 39-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



По версии следствия, в период с 23 по 28 апреля в одной из квартир дома №129 по улице Гагарина в Липецке мужчина поссорился со своей 33-летней знакомой и избил её, нанеся не менее 40 ударов руками и ногами по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.



В результате утром 28 апреля женщина умерла. Судмедэксперты пришли к выводу, что её смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга.