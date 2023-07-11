Происшествия

48 минут назад

На трассе «Дон» в столкновении «Лады Приоры» и «Дэу Нексия» погиб 41-летний мужчина

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#авария #ДТП
На трассе «Дон» в столкновении «Лады Приоры» и «Дэу Нексия» погиб 41-летний мужчина
Около полуночи 10 июля в Задонском районе на трассе «Дон» 32-летний водитель «Лады Приоры» допустил наезд на стоящий автомобиль «Дэу Нексия». В аварии погиб 41-летний пассажир «Дэу», получили травмы водитель и 53-летний пассажир «Приоры», оба госпитализированы.

«10 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4071 нарушение ПДД.  За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», –  сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали 21 столкновение автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП

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