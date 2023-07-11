Депутат Борис Понаморев: «Не делю округ на центр и периферию»

К 320-летию Липецка депутаты горсовета рассказывают о самых любимых местах и точках притяжения в своих избирательных округах.

33-й избирательный округ Бориса Понаморева географически разбросан как, наверное, редко какой другой. Тут и часть Опытной станции, и привокзальные пруды, и район эклектичной застройки за Быхановым садом, и ветхий, определенный под снос жилфонд на улице Гагарина, и части улиц Плеханова и Желябова в самом центре Липецка. Из таких разных пазлов вот уже третий год своего пребывания в горсовете его первый вице-спикер собирает картину, в которой нет второго плана. Мечта депутата — сделать достойной жизнь не только в центре города, но и на его окраинах.Борис Понаморев не стал скрывать, что любимыми местами в округе для него являются Быханов сад и центр Липецка. Самый маленький парк в городе он просто обожает, гуляя по нему в свободное время с женой и детьми:— Мне по душе то, как с губернаторской помощью преобразился Быханов сад. Важно, что сохранили зеленый массив этого оазиса в каменных джунглях. То, что сделано, стало подарком для горожан на долгие годы. Крупноформатная плитка, спорткомплексы на местах полуразваленных сооружений советской эпохи. Нужно лишь поддерживать тут порядок, — говорит Борис Понаморев.Мнение первого зама председателя горсовета поддержали учителя, которые привели в парк учеников пришкольного лагеря, а также 92-летняя женщина, которая живет неподалеку, а в парк приходит днем, когда тут поменьше людей.— Все прекрасно! Особенно тенистые аллеи и лавочки, где можно дух перевести, — говорит Зинаида Кузьминична.Улицы Зегеля, Желябова и Плеханова также вызывают у Бориса Понаморева самые положительные эмоции. При желании, конечно, можно придраться к параллельным парковкам, но, по факту, после реконструкций горожане получили улицы, по которым не стыдно провести гостей. Кстати, в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в центре города будет отремонтирована последняя улица, еще не видевшая обновления, - Угловая. И все. Как председателю постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета Борису Понамореву важно, чтобы дорожные ремонты из центра Липецка переместились на окраины.Ремонт уже увидели улицы частного сектора за Быхановым садом. Новый асфальт в этом году появится на улицах Урицкого, Гранитной и Второй Гранитной. Два года назад положили асфальт на улице Шевченко, там, где нормальной дороги люди никогда не видели. В ближайших планах — новая ограда Евдокиевского кладбища за площадью Героев.— Проект разрабатываем совместно с Общественной палатой и МБУ «Ритуальные услуги». Сохраним две существующие башенки, которые по мнению краеведов имеют историческую ценность. Новый забор также будет из кирпича, — отмечает депутат.По улице Шевченко мы попадаем во двор дома №4, где два года назад за счет программы инициативного бюджетирования появился благоустроенный двор. Жильцы этой старой шести подъездной 10-этажки сейчас вздыхают: эх, нам бы такой двор, когда мы были молодыми! Действительно, обновленное за счет бюджета муниципалитета и взносов жильцов пространство стало местом притяжения молодежи, детей и их родителей со всей округи.— Тогда не было программы «Мой двор», и все обустройство обошлось в два миллиона рублей. Но за эти средства тут появились новые лавочки, детское игровое и спортивное оборудование, а фишкой стало мини-футбольное поле за высокой металлической сеткой по периметру. При этом по моей просьбе подрядчик сохранил еще старые железобетонные плиты покрытия и беседку, которую люди построили своими силами. Получилось качественное соседство старого и нового, — говорит депутат.Жильцы этого дома не против того, что их двор стал местом паломничества. «Понимаем, что не у всех есть такое богатство. Рады, что к нам приходят отдохнуть, заняться спортом. Мы со всеми дружно живем», — сказал Борису Понамореву пенсионер Николай, отдыхавший на лавочке со своей супругой.Вице-спикер держит связь более чем с пятьюдесятью активистами округа. Предложения общественников — руководство для депутата к действию. Так появилась идея дать новую жизнь двору на Пролетарской, 13. Давным-давно эта пятиэтажка считалась престижной. Ее даже называли домом иностранцев: Новолипецкий комбинат сдавал часть квартир специалистам из других стран. Но сейчас это — обычная хрущевка с пришедшим в забвение двором. Но должна ли быть у вылизанного центра города такая изнанка? Жильцы дома сказали нет, и с помощью депутата двор постепенно получает новую жизнь. Вначале со спонсорской помощью сети магазинов тут появилась спортплощадка. Потом убрали забор в глубине и заасфальтировали двор. В этом году дом попал в программу «Мой двор». Тут появится резиновое покрытие, детский городок, освещение, озеленение. А место сухого дерева в центре площадки займет голубая ель-красавица.Мечта депутата — новое общественное пространство у привокзальных прудов.Живущие за железнодорожным вокзалом липчане хотели бы увидеть преобразования. Не полноценную набережную, конечно, но освещенную береговую линию, очищенную от мусора и поросли, с сетью пешеходных дорожек на месте протоптанных тропинок. Этой задачей мэрия озаботилась несколько лет назад, но включить пруды в состав муниципальных объектов не смогла — вышестоящие органы власти увидели в них речное русло, а все реки в России находятся в федеральной собственности. А на чужое имущество нельзя тратить средства городского бюджета. Однако Борис Понаморев руки не опускает, подыскивая варианты благоустройства прибрежной зоны прудов, которые могут стать востребованной горожанами рекреационной зоной.