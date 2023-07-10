Происшествия
сегодня, 10:53
33-летнего «лаборанта» и «закладчика» приговорили к 16 годам лишения свободы
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Мужчину осудили за производство и покушение на сбыт амфетамина.
Сегодня в в Липецком областном суде вынесли приговор 33-летнем мужчине по уголовному делу о производстве и сбыте наркотиков. Изначально его обвиняли в совершении преступлений по трём статьям уголовного кодекса, но в результате осудили по двум статьям: части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 3 статьи 30, части 4 пунктам «а», «г» статьи 228.1 УК РФ за производство и покушение на сбыт амфетамина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, по первой статье мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, по второй — к 10 годам, а по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначили 16 лет лишения свободы.
Напомним, липчанин через интернет устроился «лаборантом (химиком)» и «закладчиком» и арендовал часть дома в Липецке, которую оборудовал всем необходимым для производства наркотиков, а затем изготовил свыше 700 граммов психотропного вещества, что является особо крупным размером.
Он же намеревался сбыть наркотики через несколько закладок, но в мае 2021 года его задержали полицейские. При нем были обнаружены свертки с психотропным веществом. Оставшуюся часть наркотического средства изъяли в ходе обыска арендуемого им дома. Также у подсудимого нашли прекурсоры психотропных веществ.
Ближайшие 16 лет «лаборанту» и «закладчику» предстоит провести в колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, по первой статье мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, по второй — к 10 годам, а по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначили 16 лет лишения свободы.
Напомним, липчанин через интернет устроился «лаборантом (химиком)» и «закладчиком» и арендовал часть дома в Липецке, которую оборудовал всем необходимым для производства наркотиков, а затем изготовил свыше 700 граммов психотропного вещества, что является особо крупным размером.
Он же намеревался сбыть наркотики через несколько закладок, но в мае 2021 года его задержали полицейские. При нем были обнаружены свертки с психотропным веществом. Оставшуюся часть наркотического средства изъяли в ходе обыска арендуемого им дома. Также у подсудимого нашли прекурсоры психотропных веществ.
Ближайшие 16 лет «лаборанту» и «закладчику» предстоит провести в колонии строгого режима.
1 528
Махмуд