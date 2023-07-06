При падении с 13-го этажа погибла женщина

Погибшей 66 лет.

Сегодня около 5 утра в Липецке на улице Стаханова случилась трагедия. При падении с 13-го этажа дома №19 погибла 66-летняя женщина.Её тело было обнаружено на крыше магазина.Проверку обстоятельств гибли липчанки проводит следственный комитет.— Сегодня утром следователь СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области провел осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.