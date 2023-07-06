Происшествия
сегодня, 09:54
При падении с 13-го этажа погибла женщина
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Погибшей 66 лет.
Сегодня около 5 утра в Липецке на улице Стаханова случилась трагедия. При падении с 13-го этажа дома №19 погибла 66-летняя женщина.
Её тело было обнаружено на крыше магазина.
Проверку обстоятельств гибли липчанки проводит следственный комитет.
— Сегодня утром следователь СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области провел осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Фото - vk.com/lance748
Её тело было обнаружено на крыше магазина.
Проверку обстоятельств гибли липчанки проводит следственный комитет.
— Сегодня утром следователь СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области провел осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Фото - vk.com/lance748
5 3572
Коментатор
й
Маша
липчанин
Мимо шол.