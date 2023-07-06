Происшествия

сегодня, 09:54

При падении с 13-го этажа погибла женщина

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#падение с высоты
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При падении с 13-го этажа погибла женщина

Погибшей 66 лет.

Сегодня около 5 утра в Липецке на улице Стаханова случилась трагедия. При падении с 13-го этажа дома №19 погибла 66-летняя женщина.

Её тело было обнаружено на крыше магазина. 

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Проверку обстоятельств гибли липчанки проводит следственный комитет.

— Сегодня утром следователь СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области провел осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. 

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Фото - vk.com/lance748
5 3572
#падение с высоты
2

Комментарии (5)

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Коментатор

9 минут назад
Может быть неизлечимая болезнь, не хотела мучиться.
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й

18 минут назад
Маргиналы
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Маша

27 минут назад
Во народ живёт. За окном 2 кондиционера, а подоконник загажен птичьим пометом и окно деревянное ни разу не красилось с рождения
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липчанин

28 минут назад
Наверное мыла окна в дождь , подскальзнулась и упала
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Мимо шол.

39 минут назад
Это самоубиство.нет смысла жизни.
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