Синоптики рекомендуют не расслабляться: дожди продолжатся

А воздух прогреется до +34.

Вчерашний ливень пришел в Липецк с теплым фронтом с юго-запада. Как пояснила GOROD48 синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Вера Ракитина, объем выпавших вчера осадков будет известен после 18.00, когда центр получит данные метеостанций.



На завтра и послезавтра синоптики прогнозируют дожди и грозы, температура в Липецкой области будет держаться в диапазоне от +29 до +34 градусов.