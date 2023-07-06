Общество

13 минут назад

Синоптики рекомендуют не расслабляться: дожди продолжатся

271
#прогноз погоды #дожди
Синоптики рекомендуют не расслабляться: дожди продолжатся

А воздух прогреется до +34.

Вчерашний ливень пришел в Липецк с теплым фронтом с юго-запада. Как пояснила GOROD48 синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Вера Ракитина, объем выпавших вчера осадков будет известен после 18.00, когда центр получит данные метеостанций.

На завтра и послезавтра синоптики прогнозируют дожди и грозы, температура в Липецкой области будет держаться в диапазоне от +29 до +34 градусов.
271
#прогноз погоды #дожди

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