Счастье теперь рождается в областном перинатальном центре

Девиз родильного отделения больницы «Липецкмед» перенесен на здание областного перинатального центра.

Девиз «Здесь рождается счастье!» со здания больницы № 4 «Липецкмед» сняли и установили на фасаде областного перинатального центра. В центр перешло примерно треть персонала закрытого в «Липецкмед» родильного отделения.Напомним, на базе родильного отделения «Липецкмед» теперь работает и Центр реабилитации для участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида.