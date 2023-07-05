Общество

51 минуту назад

Счастье теперь рождается в областном перинатальном центре

3 552
#роддом
1
Счастье теперь рождается в областном перинатальном центре

Девиз родильного отделения больницы «Липецкмед» перенесен на здание областного перинатального центра.

Девиз «Здесь рождается счастье!» со здания больницы № 4 «Липецкмед» сняли и установили на фасаде областного перинатального центра. В центр перешло примерно треть персонала закрытого в «Липецкмед» родильного отделения.

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Так было раньше

Напомним, на базе родильного отделения «Липецкмед» теперь работает и Центр реабилитации для участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида.
3 552
#роддом
1

Комментарии (3)

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Ну

11 минут назад
хороший кошелёк счастью никогда помехой не был.
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Да , нет

22 минуты назад
Теперь, счастье зависит от кошелька.
ответить

То есть

25 минут назад
пациентам больницы № 4 на счастье теперь не рассчитывать?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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