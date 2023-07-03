НЛМК Live

57 минут назад

На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр

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#День металлурга
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На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр

На Новолипецком металлургическом комбинате ко Дню Металлурга стартовала серия интеллектуальных игр для сотрудников «Металлургические вечера». Участники в командах отвечают на вопросы, связанные с деятельностью НЛМК и металлургии в целом, культуры и искусства, угадывают мелодии в музыкальном туре и болеют за своих в конкурсе капитанов.

В первой игре участие приняли десять команд из разных подразделений комбината. В их числе сотрудники машиностроительного и автотранспортного управления, цеха динамной стали и цеха по ремонту сталеплавильного оборудования. Проверить свои знания пришла и сборная команда «Не только на спорте». В таком составе коллеги участвуют в спортивных соревнованиях комбината. Необычный формат игры помог по-новому прочувствовать, что значит взаимодействие. 

- Игра классная, очень интересно. Вопросы самые разнообразные, к этому невозможно подготовиться, хотя у нас очень разноплановая команда, мы все из разных отделов. Многое угадали, но были открытия, в том числе, и про родной комбинат, - рассказала специалист таможенного дела Юлия Полякова. 

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В финальном этапе участники могли заработать по два балла за каждый правильный ответ. В итоге, с минимальным отрывом от соперников победила команда машиностроительного управления. Впереди еще три квиза. Всего в «металлургических вечерах» примут участие более 500 сотрудников комбината.

В этом году ко Дню металлурга подготовили большую программу для сотрудников НЛМК, их семей и горожан. Так комбинат вновь открыл свои двери для гостей в рамках семейных экскурсий и экскурсий для ветеранов, ежедневно проходят награждения корпоративными наградами. 15 июля в ФОК «Новолипецкий» приглашает всех желающих принять участие в забеге «Прочный сплав» (0+), а Парк металлургов на семейный фестиваль «Здоровый выбор» (0+).      

175
#День металлурга
1
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
#День металлурга
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
НЛМК Live

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