На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр

На Новолипецком металлургическом комбинате ко Дню Металлурга стартовала серия интеллектуальных игр для сотрудников «Металлургические вечера». Участники в командах отвечают на вопросы, связанные с деятельностью НЛМК и металлургии в целом, культуры и искусства, угадывают мелодии в музыкальном туре и болеют за своих в конкурсе капитанов.

В первой игре участие приняли десять команд из разных подразделений комбината. В их числе сотрудники машиностроительного и автотранспортного управления, цеха динамной стали и цеха по ремонту сталеплавильного оборудования. Проверить свои знания пришла и сборная команда «Не только на спорте». В таком составе коллеги участвуют в спортивных соревнованиях комбината. Необычный формат игры помог по-новому прочувствовать, что значит взаимодействие.- Игра классная, очень интересно. Вопросы самые разнообразные, к этому невозможно подготовиться, хотя у нас очень разноплановая команда, мы все из разных отделов. Многое угадали, но были открытия, в том числе, и про родной комбинат, - рассказала специалист таможенного дела Юлия Полякова.В финальном этапе участники могли заработать по два балла за каждый правильный ответ. В итоге, с минимальным отрывом от соперников победила команда машиностроительного управления. Впереди еще три квиза. Всего в «металлургических вечерах» примут участие более 500 сотрудников комбината.В этом году ко Дню металлурга подготовили большую программу для сотрудников НЛМК, их семей и горожан. Так комбинат вновь открыл свои двери для гостей в рамках семейных экскурсий и экскурсий для ветеранов, ежедневно проходят награждения корпоративными наградами. 15 июля в ФОК «Новолипецкий» приглашает всех желающих принять участие в забеге «Прочный сплав» (0+), а Парк металлургов на семейный фестиваль «Здоровый выбор» (0+).