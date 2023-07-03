Происшествия

52 минуты назад

Похвастаться перед мужиками «стреляющей ручкой» оказалось плохой идеей

3 939
#оружие
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Похвастаться перед мужиками «стреляющей ручкой» оказалось плохой идеей

38-летнего хвастуна осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Становлянский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее не судимому жителю села Злобино по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в марте 2011 года мужчина, гуляя вдоль речки, нашёл металлическую трубку — самодельное гладкоствольное оружие, пригодное для производства одиночных выстрелов патронами калибра 5,6 миллиметра. Это устройство он принёс домой и много лет хранил среди металлолома.

Но 9 марта 2023 года мужчина выпил и вспомнил, что у него есть «стреляющая ручка», и решил похвастаться ей перед мужиками. Он положил это устройство во внутренний карман куртки и пошёл гулять по селу: зашёл в магазин, купил хлеб, а когда стал возвращаться обратно, к нему подъехали полицейские и попросили проследовать с ними в отдел для составления протокола о статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).

При этом мужчина попросил разрешения завести хлеб матери — ему разрешили: тот забежал домой, занёс хлеб, но про то, что с собой есть «стреляющая ручка» забыл. А в отделении полиции в ходе досмотра стреляющую ручку нашли и мужчина сразу признался, что он нашёл её 12 лет назад.

В результате в суде мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и приговорили к одному году ограничения свободы. Теперь ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать бары, кафе и рестораны и иные заведения, продающие спиртное на розлив, выезжать за пределы района, посещать массовые и увеселительные мероприятия и участвовать в них, менять место жительства без согласия специализированного органа.
3 939
#оружие
1

Комментарии (3)

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Фауст

17 минут назад
По таким правилам, в принципе, половина населения живёт..))
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Политкорректность

19 минут назад
не мужик, а мужчина
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Это

33 минуты назад
не лишение свободы получается, а ограничение
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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