Похвастаться перед мужиками «стреляющей ручкой» оказалось плохой идеей

38-летнего хвастуна осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Становлянский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее не судимому жителю села Злобино по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в марте 2011 года мужчина, гуляя вдоль речки, нашёл металлическую трубку — самодельное гладкоствольное оружие, пригодное для производства одиночных выстрелов патронами калибра 5,6 миллиметра. Это устройство он принёс домой и много лет хранил среди металлолома.



Но 9 марта 2023 года мужчина выпил и вспомнил, что у него есть «стреляющая ручка», и решил похвастаться ей перед мужиками. Он положил это устройство во внутренний карман куртки и пошёл гулять по селу: зашёл в магазин, купил хлеб, а когда стал возвращаться обратно, к нему подъехали полицейские и попросили проследовать с ними в отдел для составления протокола о статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).



При этом мужчина попросил разрешения завести хлеб матери — ему разрешили: тот забежал домой, занёс хлеб, но про то, что с собой есть «стреляющая ручка» забыл. А в отделении полиции в ходе досмотра стреляющую ручку нашли и мужчина сразу признался, что он нашёл её 12 лет назад.



В результате в суде мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и приговорили к одному году ограничения свободы. Теперь ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать бары, кафе и рестораны и иные заведения, продающие спиртное на розлив, выезжать за пределы района, посещать массовые и увеселительные мероприятия и участвовать в них, менять место жительства без согласия специализированного органа.