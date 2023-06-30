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В следственный изолятор пытались передать четыре USB-кабеля и зарядное устройство

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#УФСИН #СИЗО
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В следственный изолятор пытались передать четыре USB-кабеля и зарядное устройство

Запрещённые предметы были обнаружены во внутреннем кармане рюкзака.

В следственный изолятор №1 на улице Ковалёва в Липецке пытались передать обвиняемому 4 USB-кабеля и зарядное устройство.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, запрещённые предметы были обнаружены спрятанными во внутреннем кармане рюкзака при досмотре посылки обвиняемому в комнате приема посылок и передач. Проводится проверка.

«В исправительных учреждениях проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица продолжают предпринимать различные попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — отмечают в пресс-службе.
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#УФСИН #СИЗО
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