В следственный изолятор пытались передать четыре USB-кабеля и зарядное устройство

Запрещённые предметы были обнаружены во внутреннем кармане рюкзака.

В следственный изолятор №1 на улице Ковалёва в Липецке пытались передать обвиняемому 4 USB-кабеля и зарядное устройство.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, запрещённые предметы были обнаружены спрятанными во внутреннем кармане рюкзака при досмотре посылки обвиняемому в комнате приема посылок и передач. Проводится проверка.



«В исправительных учреждениях проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица продолжают предпринимать различные попытки проноса и передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — отмечают в пресс-службе.