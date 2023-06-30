Здание «Фрегата» требуют привести в порядок через суд

Оказалось, в одном из заброшенных помещений поселился бомж и даже поставил там себе дверь.

Арбитражный суд рассмотрит иск к двум владельцам здания бывшего кафе «Фрегат»: Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области требует привести помещение по улице Карла Маркса, 30 в надлежащее санитарно-техническое состояние.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске указано, что в здании «Фрегата» находятся несколько помещений, в том числе СШОР по водным видам спорта и УГПСС по Липецкой области, которые являются областной собственностью, а также несколько нежилых помещений, собственниками которых являются два индивидуальных предпринимателя.



В прошлом году здание инспектировали дважды, и комиссия пришла к выводу, что помещения предпринимателей находятся в ненадлежащем техническом состоянии и туда имеется свободный доступ неограниченного круга лиц. Также было выявлено, что на втором этаже здания в помещении одного из предпринимателей живёт бомж и даже поставил там себе дверь.



Истец полагает, что из-за ненадлежащего содержания помещений ответчиками нарушаются права других собственников, а аварийное состояние объектов недвижимости создает угрозу повреждения здания в целом и даже безопасности как жителей близлежащих домов, так и населению в целом.



Привести помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние Управление имущественных и земельных отношений требует в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в силу, если такое решение будет принято.