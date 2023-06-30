За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому

32-летний ельчанин встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду, не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму и ругался матом.

В Елецком городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей).



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в Ельце сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был пьян, и ему было предложено проследовать в служебный автомобиль.



Но за пьяного водителя вступился такой же нетрезвый пассажир: 32-летний мужчина встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду. Он не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму, ругался матом и препятствовал доставлению нетрезвого водителя на освидетельствование.



В результате суд признал пассажира виновным в неповиновении полицейскому и арестовал на трое суток.