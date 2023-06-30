Происшествия

19 минут назад

За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому

32-летний ельчанин встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду, не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму и ругался матом.

В Елецком городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в Ельце сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был пьян, и ему было предложено проследовать в служебный автомобиль.

Но за пьяного водителя вступился такой же нетрезвый пассажир: 32-летний мужчина встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду. Он не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму, ругался матом и препятствовал доставлению нетрезвого водителя на освидетельствование.

В результате суд признал пассажира виновным в неповиновении полицейскому и арестовал на трое суток.
142
#ПДД #нарушение #пьяная езда

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