19 минут назад
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому
32-летний ельчанин встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду, не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму и ругался матом.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в Ельце сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был пьян, и ему было предложено проследовать в служебный автомобиль.
Но за пьяного водителя вступился такой же нетрезвый пассажир: 32-летний мужчина встал перед патрульным автомобилем, мешая его проезду. Он не реагировал на замечания полицейских, хватался за форму, ругался матом и препятствовал доставлению нетрезвого водителя на освидетельствование.
В результате суд признал пассажира виновным в неповиновении полицейскому и арестовал на трое суток.