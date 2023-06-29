В России

сегодня, 18:14

В России наметился дефицит водителей грузового транспорта

30
1
Дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонн составил 21%, сообщил «Известиям» замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов. С этой оценкой в целом согласились в грузовой компании «Маршалл» и Boxberry.

«В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей», — посетовал в разговоре с «Известиями» гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

А замгендиректор ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится всё менее привлекательной.

«Средний возраст водителей грузовиков составляет 48-52 года и продолжает увеличиваться», — сказал он.Из-за нехватки водителей до 5% транспорта в автопарках некоторых компаний простаивает, сказал замдиректора ПЭК Вадим Филатов. По его словам, рост дефицита кадров ведет к нехватке транспортных средств для доставки грузов.

Дефицит в отрасли подтверждают и данные крупнейших рекрутинговых компаний HeadHunter и SuperJob. С 2019 года количество вакансий в сфере грузоперевозок выросло более, чем в два раза.

«Логистика попала в топ-3 отраслей по темпам прироста», — сообщили «Известиям» в пресс-службе SuperJob.За первое полугодие 2023 на HeadHunter размещалось по 5 тыс. вакансий водителей грузовиков ежемесячно.

«Средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38% за четыре года», — рассказали «Известиям» в рекрутинговом агентстве.По мнению представителей отрасли, решить проблему можно путем найма иностранцев, но для этого необходимо снять ограничение действия соответствующего патента в пределах одного региона, полагают представители логистических компаний.
30
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
30
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

#жестокое обращение с животными
В России будут конфисковывать животных за жестокое обращение

сегодня, 18:08

В России
Удовлетворят ли турки наш интерес к хорошему кино после ухода Netflix & Co?
#телеком
Удовлетворят ли турки наш интерес к хорошему кино после ухода Netflix & Co?

сегодня, 16:52

В России
#убийство
Жительница Кузбасса за одну ночь убила четверых

сегодня, 14:33

В России
#НДС
В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты

вчера, 18:32

В России
#авторынок
На автомобили российской сборки предложили установить максимальные цены

вчера, 18:28

В России
Воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов
Воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов

вчера, 14:08

В России