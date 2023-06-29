13 минут назад
Жительница Кузбасса за одну ночь убила четверых
52-летняя жительница города Березовского Кемеровской области поочередно зарезала четырех человек, а потом заставила подростков ей помогать.
– В ночное время женщина поочередно причинила ножевые ранения находившимся в доме 34 – и 40-летней женщинам, 40 – и 46-летнему мужчинам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте, – сообщает VSE42.Ru со ссылкой на СК.
Затем женщина пригрозила ножом подросткам, которые были в доме, и заставила их замыть кровь и вынести из дома мобильники и телевизор. На улице ребята смогли убежать от убийцы и сообщили обо всем учителям. Те вызвали силовиков, и женщину задержали.
Возбуждено уголовное дело об убийстве более двух человек. Решается вопрос об избрании обвиняемой по делу меры пресечения. Также задержанной назначена психиатрическая экспертиза.