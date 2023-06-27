Здоровье
сегодня, 10:48
Липчанка получила сильные химические ожоги при мытье посуды
Женщина пользовалась хлорсодержащим чистящим средством.
В областной ожоговый центр госпитализирована 85-летняя пенсионерка, которая получила сильные химические ожоги рук в результате использования хлорсодержащего чистящего средства при мытье посуды.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали химические ожоги второй и третьей степени.
После неудачного мытья посуды липчанка пару дней занималась самолечением дома, но потом на руках началось сильное воспаление, пенсионерка обратилась в больницу и её госпитализировали.
Ещё одну 70-летнюю женщину госпитализировали с ожогом руки третьей степени. Эта пенсионерка, спускаясь в подвал, прикоснулась с горящей лампочке. После этого она четыре дня занималась самолечением дома, но потом тоже началось воспаление.
Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность и технику безопасности в быту.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали химические ожоги второй и третьей степени.
После неудачного мытья посуды липчанка пару дней занималась самолечением дома, но потом на руках началось сильное воспаление, пенсионерка обратилась в больницу и её госпитализировали.
Ещё одну 70-летнюю женщину госпитализировали с ожогом руки третьей степени. Эта пенсионерка, спускаясь в подвал, прикоснулась с горящей лампочке. После этого она четыре дня занималась самолечением дома, но потом тоже началось воспаление.
Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность и технику безопасности в быту.
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