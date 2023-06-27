Здоровье

сегодня, 10:48

Липчанка получила сильные химические ожоги при мытье посуды

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#ожог
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Липчанка получила сильные химические ожоги при мытье посуды

Женщина пользовалась хлорсодержащим чистящим средством.

В областной ожоговый центр госпитализирована 85-летняя пенсионерка, которая получила сильные химические ожоги рук в результате использования хлорсодержащего чистящего средства при мытье посуды.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали химические ожоги второй и третьей степени.

После неудачного мытья посуды липчанка пару дней занималась самолечением дома, но потом на руках началось сильное воспаление, пенсионерка обратилась в больницу и её госпитализировали.

Ещё одну 70-летнюю женщину госпитализировали с ожогом руки третьей степени. Эта пенсионерка, спускаясь в подвал, прикоснулась с горящей лампочке. После этого она четыре дня занималась самолечением дома, но потом тоже началось воспаление.

Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность и технику безопасности в быту.
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#ожог
2

Комментарии (2)

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Крокодил Гена

23 минуты назад
наглядный пример до чего довели систему здравоохранения - люди просто не хотят лишний раз обращаться к врачам
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Безмасочник

сегодня, 11:00
Во время эпидемии я вообще в хлорке купался и сушился под уф лампой
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
18
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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