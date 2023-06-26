Общество
21 минуту назад
Перекопанные в субботу дороги восстановят уже сегодня
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Четыре из них уже готовы.
Все пять участков дорог, на которых в Липецкой области 24 июня были выкопаны рвы, полностью восстановят до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщает правительство региона.
«Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе», — добавили в правительстве.
Восстановление дорог началось вечером 24 июня: строители засыпали рвы песком и щебнем и открыли дороги для движения транспорта. Сегодня рано утром они начали укладывать асфальт.
«Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе», — добавили в правительстве.
Восстановление дорог началось вечером 24 июня: строители засыпали рвы песком и щебнем и открыли дороги для движения транспорта. Сегодня рано утром они начали укладывать асфальт.
4 165
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Липчанин
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