Общество

21 минуту назад

Перекопанные в субботу дороги восстановят уже сегодня

4 165
#дороги #ЧВК «Вагнер»
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Перекопанные в субботу дороги восстановят уже сегодня

Четыре из них уже готовы.

Все пять участков дорог, на которых в Липецкой области 24 июня были выкопаны рвы, полностью восстановят до конца сегодняшнего дня.  Об этом сообщает правительство региона.

«Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе», — добавили в правительстве.

Восстановление дорог началось  вечером 24 июня: строители засыпали рвы песком и щебнем и открыли дороги для движения транспорта. Сегодня рано утром они начали укладывать асфальт. 
4 165
#дороги #ЧВК «Вагнер»
1

Комментарии (4)

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может

2 минуты назад
поторопились?
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Липчанин

3 минуты назад
Через два дня об этом никто и не вспомнит..
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Лена

4 минуты назад
Позорище
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Лип

9 минут назад
Позор на всю страну
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