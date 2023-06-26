Происшествия

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39-летняя ельчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей

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#мошенничество
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39-летняя ельчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Женщина поверила «сотруднику правоохранительных органов» и «менеджеру центрального банка».

39-летняя ельчанка лишилась более миллиона рублей. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, на рабочий телефон женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что по доверенности от её имени пытаются получить деньги.

Женщине посоветовали обезопасить свои счета по инструкциям «менеджера центрального банка». Ельчанка сначала сняла со счета в банке 300 000 рублей и внесла 270 000 рублей на указанный ей мошенником счет.

Затем ей сообщили, что от её имени поданы заявки на получение кредитов на сумму 400 и 500 тысяч рублей и посоветовали самой получить два кредита на эти суммы. Женщина так и сделала и перевела деньги на указанные счета.

Вернувшись домой, она женщина поняла, что попала на уловку мошенников и обратилась в полицию. СО ОМВД России по  Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

А 64-летней ельчанке на сотовый позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Напугав подозрительными операциями по счёту, женщине предложили перейти по ссылке и установить антивирус, что она и сделала. Позже ельчанка зашла в свой личный кабинет и обнаружила, что с её счета списано 94 000 рублей.

Аналогичным способом лишился денег и 63-летний ельчанин. По указанию «сотрудника безопасности банка» он перешел по ссылке и выполнил определенные манипуляции, после чего обнаружил, что с его счета списана 251 000 рублей.

По этим случаям СО ОМВД России по Ельцу возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).
3 356
#мошенничество
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Комментарии (3)

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Ч

10 минут назад
" Волонтер " , даже не призывайте . Я Вам отвечу - н и к о г д а !
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Волонтер

39 минут назад
Люди, когда поумнеете?
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Где наше всё

52 минуты назад
За что налоги платим , не можете счета пробить?
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