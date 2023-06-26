Общество

5 минут назад

Начальником УМВД по Липецкой области остается Олег Латунов

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#Олег Латунов
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Начальником УМВД по Липецкой области остается Олег Латунов

Никаких кадровых решений еще не принято.

Губернатор Игорь Артамонов 24 июня опубликовал фотографию с заседания регионального оперштаба, среди участников которого находился генерал Олег Латунов.

Между тем, еще 1 июня пресс-служба министерства внутренних дел сообщила, что Олег Латунов подал рапорт об отставке с должности начальника УМВД РФ Липецкой области. Это произошло после заседания коллегии МВД, на котором министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев указал «на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке». Тогда же в пресс-службе липецкой полиции GOROD48 рассказали, что после коллегии МВД Олег Латунов ушел в отпуск. В его отсутствие областным управлением руководил заместитель начальника УМВД полковник Сергей Кадыков.

Как оказалось, 24 июня Олег Латунов, который все еще является начальником УМВД вышел из отпуска для участия в работе оперштаба, собранного в связи с передвижением колонн ЧВК «Вагнер» по территории области.

Фото: Telegram-канал Игорь Артамонов 


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#Олег Латунов
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